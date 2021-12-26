حصاد 2021.. مشاهير فقدوا وزنهم بشكل مذهل بهذه الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن فقدان الوزن أمر مهم جدا لصحة الفرد؛ كما أنه يؤثر على مظهره وطريقة اختيار ملابسه.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 أبرز المشاهير الذين فقدوا وزنهم بشكل مذهل في 2021، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

- بارتي سينج

الممثلة الكوميدية الهندية الشهيرة بارتي سينج فقدت خمسة عشر كيلوجرامًا هذا العام، اتبعت نظام الصيام المتقطع حيث لم تأكل بين الساعة 12 ظهرًا والساعة 7 مساءً، وقالت إنها شعرت بصحة أفضل وتحسن بعد أن فقدت الوزن وساعدها ذلك أيضًا في التحكم في الربو والسكري.

- يوليوس بيورنسون

الممثل الأيسلندي الذي اشتهر بعد أن شارك في Game of Thrones، وبعد فوزه بلقب أقوى رجل في العالم في عام 2018، بدأ رحلته في إنقاص الوزن وقطع شوطًا طويلاً، لقد نشر صورة على Instagram كان فيها أقل هشاشة في العامين الماضيين، شرع في رحلة إنقاص الوزن قبل عامين ووصل أخيرًا إلى وزنه المستهدف الذي أراد تحقيقه.

- أديل

المغنية البريطانية الشهيرة، أديل صدمت العالم عندما نشرت صورها على Instagram لأول مرة في عام 2020، لقد ظهرت في عام 2021 بإطلالة أكثر نحافة، لطالما كانت تتمتع بالخصوصية تجاه نفسها وحياتها، لكنها فتحت أخيرًا رحلتها لفقدان الوزن التي تضمنت التخلص من أكثر من 45 كيلو جرام على مدار عامين، لم تقيد نفسها من تناول أي شيء، فقد اتبعت روتين تمرين صارم بدأت تستمتع به تدريجيًا و أصبحت معتادة عليه.

- تيفاني حديش

خلال السنوات القليلة الماضية، خسرت الممثلة الأمريكية الشهيرة خمسين كيلو، ظهرت في وقت سابق من هذا العام عندما شاركت كيف أصبحت معتمدة على روتين تمرين ساعدها على إنقاص وزنها، تمارس تمرينًا يُعرف باسم "Oculus" ، وهو روتين تمرين قائم على الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى أنها اتبعت أيضًا نظامًا ساعدها على التخلص من 5 كيلو في أيام قليلة وتمارين بناء العضلات التي اعتادت أن تستيقظ من أجلها الساعة 2 صباحًا.

على مستوى مصر

بعض الفنانات نجحت في فقدان الوزن بشكل مذهل هذا العام ومنهن:

- هنادي مهنا

استطاعت الفنانة هنادي مهنا خطف الأنظار بعدما ظهرت بإطلالة كشفت عن نحافتها الملحوظة، حيث أكد والدها هاني مهنا الذي أنها أجرت نظامًا غذائيًا قاسيًا لمدة أربعة أشهر.

هذا النظام الغذائي الذي جعلها بهذا القوام الممشوق، أكدت الدكتورة ليندا جاد، اختصاصية التغذية العلاجية، أن تكون تلك النتيجة لحالتين فقط: إما إجراء عملية تكميم، وهي لا ترغب بالإفصاح عن ذلك، أو أن تكون الفنانة الشابة اتبعت نظام الصيام المتقطع: تناول ثلاث وجبات على مدار ثمانية ساعات فقط.

- أيتن عامر

فاجأت الفنانة أيتن عامر جمهورها بظهور بنحافة ملحوظة وفقدان الكثير من الوزن، وعبر حسابه على Instagram، نشر خبير التغذية الدكتور باهي هاني صورة تجمعه بالفنانة أيتن عامر وقد تغير جسدها بعد فقدان الكثير من الوزن وعلق عليها خسيتي بجد ما شاء الله..بشوفك بفرح يا مشرفانا في كل حتة اجدع ايتن عامر".