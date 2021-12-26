ماذا يشير إليه جسمك عندما ترغب في تتناول المخللات بكثرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعد المخللات نوعا من أنواع المقبلات التي يحرص كثير من الأشخاص على تواجدها بجانب وجبات الطعام.

ويبدو أن الرغبة الشديدة في تناولها هي الأكثر شيوعًا إلى النساء الحوامل، ولكن هناك بعض الأسباب وراء هذه الرغبة، نستعرضها لكم وفق ما ورد موقع "healthdigest".

على الرغم من أن المخللات لها نكهة مميزة، إلا أن معظم تلك النكهة تأتي من الملح، إذ تحتوي واحدة من المخلل صغيرة الحجم على حوالي 600 ملليجرام من الملح، هذا هو أكثر من ربع كمية الصوديوم اليومية الموصى بها والتي تبلغ 2300 ملليجرام.

ويشير اشتهاء المخللات أن جسمك يتوق إلى الملح، وهناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشتهي المزيد من الصوديوم في نظامك الغذائي.

وتشير الأبحاث إلى أن الرغبة الشديدة في تناول الملح يمكن أن تكون أحد أعراض حالة صحية مثل قصور الغدة الكظرية أو متلازمة بارتر، كما يمكن أن تكون علامة على الجفاف أو متلازمة ما قبل الحيض.

لذا، إذا وجدت نفسك تشتهي المخللات لفترة طويلة، فمن الأفضل زيارة الطبيب المختص.

وعلى الرغم من أضرار الإفراط في تناول المخللات، إلا أنها تقدم عديد من الفوائد الصحية عند تناولها دون إكثار:

- تعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين K الموجود في الخيار.

- تحتوي على فيتامينات A وC وB، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والألياف.

- تساعد أيضًا في تخفيف أو منع تقلصات الرياضيين.