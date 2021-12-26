5 طرق لحماية أسنان المدخنين.. وداعا للون الأصفر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تغير لون الأسنان من الأمور المزعجة لكثير من الأشخاص، وخاصة المدخنين، إذ يعتبر «النيكوتين» أبرز الفرضيات التي تؤثر على لون الأسنان بمرور الوقت وصولًا للون البني، ما يسبب إحراجًا كبيرًا، لذا ترصد «هن» أهم الطرق الطبيعية للتخلص من بقع الأسنان الصفراء، وجعلها بيضاء مرة أخرى.

ولا يقتصر تعرض الأسنان لمادة النيكوتين باستمرار على تغير لونها فقط، إذ يمكن أن يحدث ضررًا كبيرًا يصل إلى إتلافها، وأكد الأطباء أن عملية تبييض الأسنان لدى المدخنين تستغرق عامًا في العيادة، وربما يساعد التنظيف المتكرر إلى منع ظهور البقع، وذلك وفقًا لموقع «Health Line».

طرق التخلص من بقع الأسنان في المنزل

ويمكن التخلص من بقع الأسنان الذي يتركها تبغ السجائر، بطرق بسيطة، تتمثل في الآتي:

- إذ كنت من المدخنين بكثرة، يمكنك استخدام فرشاة الأسنان عقب السجائر، للحفاظ على بقاء الأسنان بيضاء.

- يمكن استخدام غسول للفم وفرشاة عن طريق وضع غسول الفم، ومن ثم استخدام الفرشاة في تنظيف أسنانك، إذ يساعد ذلك في التخلص مباشرة من لون الأسنان الأصفر.

- غسل الأسنان بصودا الخبز والقليل من قطرات البيروكسيد، حتى تتكون عجينة، تستخدم مثل معجون الأسنان تمامًا.

- استخدم بيروكسيد الهيدرجين في شطف الأسنان، قم بوضعه في فمك عقب التدخين، وبعد ذلك قم بغسل فمك بالمياه.

- يمكنك وضع مسحوق الكركم على الأسنان واللثة لمدة خمس دقائق، ثم تمرير فرشة الأسنان سيساعد ذلك في التخلص من اللون الداكن بسرعة.

أضرار النيكوتين على الأسنان

يسبب استمرار تعرض الفم للنيكوتين سواء من الأطعمة أو التدخين إلى حدوث العديد من الأضرار فيما يلي:

- يجعل الفم جاف، ما يسبب رائحة كريهة، بالإضافة إلى حدوث خلل بالأسنان، قد تصل حد فقدانها.

- يؤدي إلى التهاب اللثة.

- تقرحات وآلام في الفم.