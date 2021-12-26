سما رامي تكشف كواليس مشاركتها في حكاية «حلم حياتي»: «حسيت بجو أسري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتوقع سما رامي، إحدى بطلات ذوي الهمم، أن يقع عليها الاختيار، للمشاركة في الحلقة الأخيرة من حكاية «حلم حياتي»، الخاص بمسلسل «إلا أنا»، إذ تحدثت الطالبة التي جمعت بين أكثر من موهبة عن كواليس اختيارها، قائلة إنه جرى دعوتها بعد احتفالية «قادرون باختلاف» بـ4 أيام، بعدما وقع عليها الاختيار من مخرجة العمل، للتصوير معها في أكاديمية الفنون.

احتفاء لم تتوقعه الطالبة سما رامي فور دخولها المسرح، حتى تحولت الرهبة التي كانت داخلها إلى شعور بالراحة والاطمئنان، متابعة: «انبهرت بالاستقبال كل فريق العمل كان مبسوط» حسب حديثها لـ«هُن».

وعن أسباب اختيارها للمشاركة في المسلسل، كان لعرض قصة التنمر التي تعرضت لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، إذ جرى القبض عليه بعد ذلك، بسبب التنمر.

سما رامي تشارك في مسلسل «إلا أنا»

كلمات إيجابية استمعت لها الطالبة «سما»، من الفنانة مايان السيد جعلها تشعر أنها وسط أسرتها، معقبة: «مايان حبتني أوي وطلبت مني إننا نتواصل على طول مع بعض، هي قريبة أوي من القلب، حسيت إن طيبة قلبها شبهنا».

وعن الحديث الذي دار بينهما، قالت الطفلة سما المصري:«مايان قالتلي إنها فرحانة بيا جدا، ومبسوطة بقضية التنمر، وأنها الفتاة الأولى التي تطبق القانون، فريق العمل كلهم كانوا عايزين يتصوروا معايا».

فرحة عارمة شعرت بها «سما» من اختيارها للظهور في المسلسل، «كل فريق العمل كان محتضني وفرحانين بوجودي، حسيت بجو أسري»، ولم يكن هذا أول عمل فني تظهر فيه، بل شاركت في أغنية مع الفنان مدحت صالح، والظهور الأخير مع الفنان تامر حسني اثناء الاحتفال بيوم الإعاقة.

معلومات عن الطالبة سما رامي

- أيقونة الأشخاص ذوي الهمم.

- تبلغ من العمر 19 عامًا.

- أول طالبة تلتحق بكلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري في مصر.

- أول سفيرة للنوايا الحسنة من داون سيندروم، ومن أهم 50 شخصية مؤثرة في المجتمع.