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الامارات | لا تأكلوا صفار البيض أكثر من مرتين لهذا السبب

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ترجمات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لأي شخص أن يصاب بارتفاع الكوليسترول للعديد من الأسباب أهمها النظام الغذائي، وفي المقابل يمكن للعديد من الأشخاص خفض نسبة الكوليسترول لديهم عن طريق تناول الطعام الصحي وإجراء تغييرات في نمط الحياة، ولهذا ينصح خبراء الصحة بعدم الإفراط في الأطعمة التي تزيد نسبة الكوليسترول في الدم، ومنها صفار البيض حيث ينصح الخبراء بعدم تناول أكثر من صفاري بيضتين يومياً.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن خبراء الصحة ينصحون أيضاً بعدما تناول صفار البيض أكثر من ثماني مرات في الأسبوع.

وتنصح منظمة القلب في المملكة المتحدة بالحد من كمية الدهون المشبعة التي تتناولها، لأن الدهون المشبعة ترفع نسبة الكوليسترول في الدم. كما يجب على المصابين بارتفاع الكوليسترول استشارة الطبيب بشأن نظامهم الغذائي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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