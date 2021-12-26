الامارات | علامتان تحذران من نقص "فيتامين د"

شكرا لقرائتكم خبر عن علامتان تحذران من نقص "فيتامين د" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال أشهر الشتاء، تنصح حكومة المملكة المتحدة جميع البالغين بتناول مكملات فيتامين د يومياً، لأن الشمس ليست قوية بما يكفي ليصنع الجسم فيتامين د، ويشير هذا إلى أنه حتى قضاء الوقت في الهواء الطلق في الشتاء لا يكفي للحصول على فيتامين د الذي تحتاجه لأهميته في تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهذه العناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن هناك علامتان تحذيريتان لاحتمال حدوث نقص في فيتامين (د) وهما: آلام العظام وضعف العظام.

وتشير الأبحاث المتزايدة الآن إلى أن فيتامين (د) مهم في الحماية من مجموعة كاملة من المشكلات الصحية، ويسهم في تقليل خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقليل ضعف الإدراك لدى كبار السن، وتقليل الربو الشديد عند الأطفال، فضلاً عن العديد من الفوائد الصحية الأخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news