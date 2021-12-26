بينهما مدينة عربية ساحرة.. أفضل 10 مدن حول العالم في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بفضل جمالها وسحرها، استطاعت لندن عاصمة إنجلترا حصد المركز الأول ضمن قائمة أفضل مدن في العالم خلال العام الحالي 2021.

موقع bestcities، كشف عن أفضل مدن في العالم لعام 2021، مستندا لعدة معايير يتم من خلالها تقييم كل مدينة، من بينها الموقع والطبيعة المناخية، البنية التحتية، التنوع الفني والثقافي، والتنوع العرقي ومعدل الهجرة، ومعدلات التنمية، والتسويق للمدينة وتحسين سمعتها عالميا.

1. لندن:

لندن تعتبر من أفضل مدن العالم للعام السادس على التوالي، وذلك بفضل جمالها وسحرها والمطاعم الشهيرة بها، لذا فهي استطاعت أن تجذب الزوار إليها.

2. باريس:

تشتهر مدينة باريس بالبنية التحتية الجيدة والمزارات على مستوى راقي جدا، بالإضافة إلى إحتوائها على فرص عمل للسكان المقيمين بها، ومتحف Musée Carnavalet الذي يجذب الزوار.

3. نيويورك:

تعتبر نيويورك من أفضل المدن في الولايات المتحدة واستطاعت الاحتفاظ بمكانتها بين أفضل دول العالم بالرغم من تأثير فيروس كوورنا السلبي، ولا تزال نيويورك تحتل المرتبة الرابعة من حيث أكبر 500 مقر عالمي، واقتصادها الجيد يجعلها تحتوي على نسبة منخفضة من البطالة.

4. موسكو:

هي عاصمة روسيا وتعتبر منجما ثقافيا على مستوى العالم، كما تحتل موسكو المركز الأول من حيث بنيتها التحتية والثاني في ترتيب مدن العالم من حيث الموقع.

5. دبي:

تعتبر دبي مزيج جذاب بين التجارب المتميزة والتراث العربي والفخامة، بالإضافة إلى إنها تحتوي على أكبر مراكز للتسوق على مستوى العالم وأعلى مباني.

6. طوكيو:

على الرغم من الزلازل وأمواج تسونامي والأعاصير التي تعرضت لها طوكيو، فلا تزال من أكثر مدن العالم أمنا لفترة طويلة، بالإضافة إلى إنها حققت نجاحا كبيرا في استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2020، رغم وجود فيروس كورونا.

7. سنغافورة:

تعتبر سنغافورة الأمل في مستقبل أفضل لتعزيز الابتكار والبنية التحتية والقوة المالية الآسيوية، وفي الخمسون سنة الماضية حاولت سنغافورة الصعود مرة أخرى بعد أن كانت مستعمرة ولا تحتوي على أي موارد وغير مستقرة سياسيا، ولكنها استطاعت أن تصبح من إحدى أبرز الكيانات الاقتصادية.

8. لوس أنجلوس:

بالرغم من أن مدينة لوس أنجلوس تأثرت بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنها حاولت الصعود مرة أخرى وقامت بتطوير منشآتها السياحية والفندقية، ما جعلها وجهة سياحية عالمية بارزة.

مدينة أوروبية مثالية، تتمتع بطقس مثالي على مدار العام وتتميز أيضا بالشواطئ والمتنزهات الشهيرة والهندسة المعمارية المذهلة والشوارع الرائعة، لذا فهي مزجت بين متعة من يبحث عن السياحة الثقافية ومن يريد الاستمتاع بالبيئة الطبيعية.

10. مدريد:

عانيت مدريد كثيرًا خلال وباء فيروس كورونا لذا فهي تعتبر واحدة من أكثر المدن تضررًا على مستوى العالم، ولكنها استطاعت الصعود بقوة مرة أخرى، وواصلت الاستثمار في بنيتها التحتية واهتمت بمزاراتها السياحية.