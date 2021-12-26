إطلالات اليوم: رنا رئيس جريئة.. وغادة عادل تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رنا رئيس:

أطلت الفنانة رنا رئيس بفستان طويل كت بصيحة الظهر المكشوف متعدد الألوان، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بـ بالطو باللون البيج ونسقت أسفله تيشرت باللون الرصاصي وبنطلون وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

شيري عادل:

ارتدت الفنانة شيري عادل فستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هدى الأتربي:

ظهرت الفنانة هدى الأتربي بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون وحذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

غادة عادل:

وبطلت أيضا الفنانة غادة عادل بفستان باللونين الفوشيا والموف، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.