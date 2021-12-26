هذا ما يحدث إذا اختفت كل الحشرات من على الكرة الأرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تشكل الحشرات مصدر إزعاج وتلوث لكثير من الأشخاص، لكن الحقيقة هي أن اختفاءها سيؤدي إلى فوضى ودمار على الصعيد البيئي والغذائي، نستعرضها لكم وفق ما جاء في موقع "برايت سايت".

- بدون نحل ستختفي الأزهار والكثير من الأطعمة

النحل يُنتج العسل، لذا فهو من أهم ناقلي حبوب اللقاح، ودونه سينخفض إنتاج المحاصيل الزراعية في العالم بنسبة 30 ٪ وستختفي الأزهار بنسبة 90 ٪...

- تلعب الصراصير دورًا رئيسيًا في دورة النيتروجين

تعد الصراصير من أكثر الحشرات المكروهة، فهي ناقلة للبكتيريا وتسبب الحساسية ، وتترك البراز في الأماكن التي تمر بها.

وبالرغم من ذلك فهي مصدر للغذاء للثدييات الصغيرة والطيور والزواحف، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستهلك المواد المتحللة والفضلات التي تتركها مليئة بالنيتروجين، وهو عنصر أساسي لنمو النبات، لذلك دون هذه الحشرات، سيحدث عدم توازن في النظام البيئي.

- عالم خالٍ من الذباب هو عالم خالٍ من الشوكولاتة

الذباب حشرات سيئة، إذا إنها مرتبطة بالأوساخ وانتقال الأمراض، كما أن صوتها المزعج الذي يَرن في الأذن يمنعنا من النوم، وبالرغم من ذلك، لكنها أيضاً تقوم بوظائف إيجابية.

ويعتبر أيضا ضرورياً بشكل استثنائي لإعادة تدوير المواد البرازية، كما تقوم بعض أنواع الذباب بتلقيح الزهور.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الذباب من أهم ملقحات المحاصيل الاستوائية مثل الكاكاو.

- الخنافس تتولى إعادة التدوير في الطبيعة

هناك حوالي 375000 نوع من الخنافس، ما يجعلها من أكثر الحشرات تنوعاً في العالم، وتعتبر نسبة كبيرة منها آفات ضارّة تتسبب في خسائر كبيرة في المحاصيل.

وتوجد أنواع من الخنافس ذات تأثير إيجابي، إذ إنها تتغذى الدعسوقة على حشرات المن وتساعد في السيطرة على هذه الحشرات التي تهاجم المحاصيل، وتلعب آكلات الروث منها دوراً في غاية الأهمية، فتقوم بإعادة تدوير السماد وتدفئته داخل التربة، ما يؤدي إلى تخصيبها، ودون هذه الوظيفة، ستتراكم المخلفات في الطبيعة وستعم رائحة لا تُطاق كل الآفاق.

- العناكب من الحشرات الفعالة في محاربة آفات النباتات

تلعب العناكب دوراً بالغ الأهمية في محيطنا، ومعظم أنواعها تعيش مع البشر ليست خطيرة أو عدوانية، وهي مهمة للنظام البيئي بشكل رئيسي، لذا إذا انقرضت العناكب، فإن الذباب والبعوض ستنتشر بشكل كبير جداً مسببة أمراضاً وأوبئة كثيرة.