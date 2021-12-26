بعد ضبط 450 كيلو من اللحوم الفاسدة.. علامات تنبهك بعدم تناولها.. والقومي للتغذية يحذر: مميتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن ضبط 450 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مطعم شهير بمنطقة بالعجوزة وسط محافظة الجيزة، حيث كشفت الواقعة عن استخدام مالك المطعم للحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويقبل الكثيرون على شراء وجبات الدواجن واللحوم الجاهزة، وتناولها في المطاعم، ولمعرفة النوع الفاسد منهما قبل تناوله، يستعرض الخليج 365 تلك العلامات وفقًا لموقع healthline.

-المظهر واللون

اعتمادًا على ما إذا كان لديك دجاجة مطبوخة، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب ملاحظتها من حيث مظهرها ولونها.

يجب أن يكون الدجاج المطبوخ أبيض اللون وخالي من اللحم الوردي، فاللحم الوردي هو علامة على الدجاج غير المطبوخ جيدًا.

قد يكون من الصعب تحديد العفن أو تغيرات اللون إذا كان هناك أي توابل على الدجاج، لهذا ينصح بأن تأكل الدجاج في غضون 3 أيام من طهيه.

-الملمس

عادة ما يكون الدجاج المطبوخ صلبًا وجافًا أكثر من الدجاج النيء، إذا لاحظت أي تغيرات في الملمس، مثل زيادة النعومة، أو اللزوجة، أو الالتصاق، أو البقايا، فمن المحتمل أنه لم يعد آمنًا للأكل.

-أضرار تناول الدواجن الفاسدة

عن أضرار تناول الدواجن الفاسدة يوضح الدكتور مجدى نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن مستوى الضرر يحدد بحسب الكمية التي يتم تناولها.

وأضاف نزيه لـ"الخليج 365"، أن اللحوم والدواجن الفاسدة تتكون بها ميكروبات تنتج سموما تسبب مشاكل كبيرة على الصحة العامة، وتتسبب في تضرر كبير للكبد.

وأشار إلى أن الإصابة قد تظهر بعد وقت لأن هناك سمومًا ميكروبية آثارها تراكمية، ومن الممكن ألا تحدث بعد التناول مباشرة، لافتًا إلى أن ما يحدد ذلك نوع السموم التي خلفتها البكتيريا.

وأفاد بأن اللحوم الحيوانية الفاسدة تسبب تسمم يسمى بـ"التسمم البوتيوليني"، وهو نوع تسمم مميت ، ينجم عن ابتلاع سموم.