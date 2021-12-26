بصيحة الريش.. سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالتها ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تألقت الفنانة سمية الخشاب بفستان أنيق، في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وارتدت سمية فستانا طويلا مجسمًا بمزيج من اللونين الأسود والبيج، بصيحة الريش، يتميز بأنه بقصة الكم الواحد، وبوجود حزام باللون الأسود عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدل على الجانبين.

وارتدت إكسسوارات مكونة من خاتم، وحلق.

ونالت إطلالتها إعجاب بعض المتابعين، قال رامي: "أجمل سمية الخشاب في الدنيا"، بينما علقت ياسمين "جمالك"، وعلق آخر "جميلة الجميلات"، وقالت كوكي" قمر".