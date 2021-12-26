قشرة هذه الفاكهة مفيدة لمرضى السكر وتنظف الرئتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر البرتقال من أكثر الفواكه الشعبية، والتي يكثر تناولها في فصل الشتاء، ولكن قشر البرتقال يختلف تمامًا، فهو مليء بالنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتاميني "أ" و"ب"، والألياف الغذائية.

وتساهم كل هذه العناصر الغذائية في صحة الإنسان بطرق رائعة، ونعرض لكم ذلك وفقا لما ورد في موقع "stylecraze".

-يحارب مرض السرطان

تساعد قشور البرتقال في الوقاية من السرطان، ووفقًا للدراسات، فإن مركبات الفلافونويد الموجودة فيه، ويحتوي أيضًا على مركب آخر يسمى الليمونين، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

-تحسين صحة الرئة

بفضل محتواه الممتاز من فيتامين سي، يساعد قشر البرتقال على تكسير الاحتقان وتنظيف الرئتين، ويعزز فيتامين سي المناعة أيضًا، وهذا يساعد على درء ومنع التهابات الرئة، ويساعدك القشر على طرد البلغم عن طريق تطهير رئتيك، وتمنع المناعة المعززة أيضًا أمراضًا مثل البرد والإنفلونزا.

-يساهم في علاج مرض السكري

القشور غنية بالبكتين، وهي ألياف معروفة بأنها تنظم مستويات السكر في الدم، ولذلك تساعد مرضى السكري.

-يقوي عضلة القلب

قشور البرتقال غنية بمركب الفلافونويد، والذي أظهر أنه يخفض مستويات الكوليسترول في الدم وضغط الدم، وله أيضًا خصائص مضادة للالتهابات.

-تساعد في إنقاص الوزن

البرتقال منخفض في السعرات الحرارية، وهذا أحد أسباب كونه إضافة رائعة لنظام غذائي لفقدان الوزن، وهو مليء بالألياف الغذائية التي تتحكم في شهيتك وتثبط النهم.

وتحتوي قشور البرتقال أيضًا على فيتامين سي المعروف بمساعدته على حرق الدهون.

-يحسن الرؤية

تشير بعض الدراسات أن قشر البرتقال يساهم في تعزيز صحة العين، وله خصائص مضادة للالتهابات تحارب العدوى وتحسن الرؤية.

-تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الألياف الموجودة في قشره تساعد على الهضم، وتظهر الدراسات أيضًا أنه تم استخدام قشور الحمضيات بشكل عام منذ العصور القديمة لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.