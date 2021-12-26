صديقة «موظف التجمع» الذي أنهى حياته تروي تفاصيل صادمة عن الواقعة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت واقعة انتحار موظف بإحدى الشركات العاملة في مجال الاتصالات «كول سنتر»، الذي يدعى «نور الدين» الغضب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما علم الجميع الأسباب التي أدت الموظف لإنهاء حياته، وأن الانتحار جاء بعد قرار رفده من الشركة التي يعمل بها، والتي بدورها أثرت على حالته النفسية.

وفي أول ظهور لصديقة «موظف التجمع» المنتحر، وهي «روشان» التي خرجت في بث مباشر مع «الوطن» روت تفاصيل الواقعة المؤلمة، وعن مدى تحمله لضغوط نفسية كبيرة، أدت به إلى الإقدام على الانتحار.

وقالت «روشان» إن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء الماضي: «يوم التلات الساعة 7 ونص نزلت بريك.. لقيت نور زي ما حصل كدا في الواقعة وكان بيتنقل في سيارة الإسعاف.. فضلت أعيط عياط مستمر.. وكانت الناس في الشركة لا تبالي»، موضحة أنه طلب منها استكمال عملها بالشيفت رغم الصدمة التي انتابتها.

بعد واقعة «نور»: «قالولي خشي كملي شغل»

«الناس فوق كانت بتضحك عادي.. واللي كمل شغل عشان يحقق الأرقام والراجل تحت كان لسة بيتنقل على الإسعاف وهما بيضحكوا.. وقالولي خشي خدي المكالمات مفيش إنسانية خالص»، وتابعت «روشان» أنها ظلت تتابع صفحة الشركة عبر «فيس بوك» للحديث عن الواقعة أو تقديم العزاء لأسرة «نور»، لكن شيئًا لم يحدث: «فضلت أتابع محدش بيقول حاجة واستنيت تلات وأربع وخميس.. ومفيش حاجة حصلت ولا شركة اتكلمت ولا قالت حتى بنقدم العزاء.. فطلعت الخميس بليل قولت بقى واتكلمت».

واستكملت «روشان» عن تواصل الكثيرين معها بعد خروجها للحديث عن واقعة الانتحار، بداية من طليقة الموظف الراحل وأصدقائه وأسرته أيضًا: «تواصل معايا مبدئيًا ناس كتير أهله عاوزين يساعدوه ومراته تواصلت معايا، ورغم أنها دلوقتي متعرضة لضغوط كتيرة وأهلها منعوها تطلع على السوشيال ميديا»، مشيرة إلى أن «نور» منفصل عن زوجتيه الاثنين: «هو منفصل عن زوجته الأولى وكمان انفصل عن زوجته الثانية لكن الانفصال كان بهدوء بينهم».

وصلات أمانة بـ15 ألف جنيه.. وديون للسوبر ماركت

وتحدثت «روشان» عن الضغوط النفسية والعصبية التي عانى منها «نور»، إذ كان مديون بحوالي 15 ألف جنيه، وواجه التعسف من الشركة التي قررت رفده قبل الحصول على «البونص» في شهر فبراير القادم، وكان يصل ثمنه إلى قرابة 30 ألف جنيه: «كان هيسدد ديونه وهيجيب لبس وأكل لعياله»، إذ كان والد لطفلين أكبرهما في الصف السادس الابتدائي.

وتابعت «روشان» أن «نور» علم بخبر الرفد قبل الحصول على البونص: «كان ماضي على وصلات الأمانة بـ15 ألف جنيه وفي منهم ديون للسوبر ماركت.. والضغط بيولد الكفر وهو كان من أكتر الناس المحترمة اللي قابلنها في حياتنا ودا بشهادة أصدقائه في أماكن تانية اشتغل فيها».

كارت أصفر بسبب دخول الحمام

أما فيما يتردد عن دخوله إلى دورة المياه كثيرًا كانت سبب في رفده من العمل، قالت «روشان»: «مشكلة الحمام دي أنا كمان اتعرضلتها وخدت كارت أصفر.. ونور كان واخد كارت أسود اللي هو خصم 4 أيام وبعد كدا ناس قالوا أنه اترفد قبل صرف البونص».

«الكول سنتر» شغلانة تقهر البني آدم

وتحدثت «روشان» عن التعسف والضغوط التي يقابلها العاملين في مجال «كول سنتر»: «أنا بمثل شعب عايش في الكول سنتر مقهور.. الشغلانة دي بالذات تقهر البني آدم إحنا بنتهان ونتشتم من العملاء والمفروض أخد مكالمة تانية، وأنا ببتسم وناسية اللي اتقال، وكمان بتهان من المدير اللي بيعمل أرباح بالملايين على حسابي».