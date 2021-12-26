الزوجة الباحثة لزوجها عن عروسة ثانية تفجر مفاجأة: «45 سيدة اتقدموا من بينهم 23 آنسة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير أثارته السيدة ثويبة صابر، خلال الأيام القليلة الماضية، لتتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها منشورًا عبر «فيسبوك» تبحث من خلاله على زوجة ثانية لزوجها، والذي لاقى انقساما كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا مابين التأييد والرفض.

عدد البنات المتقدمين إلى الزواج

«الوطن» استضافت السيدة ثويبة صابر، للحديث عن كواليس خطبتها لزوجها والبحث عن ضرة لها، وزوجة ثانية لزوجها، خلال بث مباشر، إذ قالت:«مكنتش أتخيل إني كنت بسعى لتحقيق شييء معين ولكن متخيلتش الهجوم بالشكل ده، يعتبر لقيت بنت الحلال لجوزي، ومش هعلن عن أي تفاصيل غير على الجواز، وهيكون الإعلان بشكل رسمي، وهنحتفظ بالتفاصيل للوقت المناسب».

«اتقدم 45 بنتًا، ما بين 32 سنة إلى 38، في واحدة فيهم 29 سنة، 23 بنت آنسات، بعتولي بشكل مباشر عايزين نقرب، وقابلين بالشروط ومعندناش إشكاليات نكون زوجة ثانية بالظروف دي».

مواصفات وأساليب اختيار «الضرة»

وعن أساليب اختيار«الضرة» قالت السيدة «ثويبة»:«هسيبله حرية الاختيار.. وده قراره في الأول والآخر.. أوافق عليه المهم تكون خلوقة وتتفهم الوضع وتبقى عارفة إنها داخلة حياة مش كاملة، أنا بره المواصفات ودي ترجع ليه، هو مصرحليش عن المواصفات الشكلية، بخلاف إنها تكون خلوقة، وعلى دين ومتربية، وتكون ست بيت ومبتشتغلش».

الأفضل أن تكون مطلقة أو أرملة

«وريتله البنات اللي وافقوا والشخصيات كلهم، في ناس بعتتلنا عناوين وناس بعتتلنا أرقام تليفون للتواصل».. بهذه العبارة واصلت السيدة«ثويبة» الباحثة عن زوجة ثانية لزوجها، خلال حديثها لـ«الوطن» إذ قالت:« الأفضل تكون ثيب أي سبق لها الزواج، ما بين مطلقة أو أرملة، إنما الآنسة فيها ظلم من وجهة نظري، مش هيبقى عندها تقدير كافي ولا هتقبل الوضع، مرضاش أظلم بنت بنوت مع راجل متجوز ومعاه بنتين، الثيب هيكون مناسب ليها بس ميكونش عندها أطفال، من راجل تاني، هيكون ظلم لزوجي إنه يشيل مسؤولية أطفال لراجل تاني».