طريقة عمل شجرة الكريسماس في المنزل: «كب كيك وتورتة وجينجير بريد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحرص الكثيرون على تزيين منازلهم بشجرة الكريسماس، للاحتفال برأس السنة الجديدة، ووداع عام واستقبال آخر، لذا يحاول البعض البحث عن طرق مختلفة للاحتفال من خلال تزيين البيت، وإعداد وجبات وحلوى على شكل وهيئة شجرة الكريسماس، كنوع من التسلية.

ويقدم «هُن» أفكارا لعمل شجرة الكريسماس في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير جينجير بريد شجرة الكريسماس

دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة ملح

زنجبيل

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة قرفة

جوزة الطيب

قرنفل مطحون

زبدة طرية

سكر بني

بيض

كوب ونصف عسل أسود

ملعقة ونصف صغيرة فانيليا

رويال إيسينج

3 كيلو سكر بودرة

خل أبيض

بياض بيض

لون طعام أخضر

جارنش

سبيرينكيلز

غزل البنات أبيض

طريقة تحضير جينجير بريد شجرة الكريسماس

الآيسينج

- في العجان يخفق بياض البيض والخل، ثم يضاف السكر البودرة تدريجيا مع استمرار الخفق، ثم يضاف لون طعام أخضر.

- تركب شجرة الكريسماس وتزين بالآيسينج ثم تزين بسبرينكيل، وتقدم.

جينجير بريد

- تخلط المكونات الجافة وصفار البيض وفانيليا، ثم يضاف خليط السكر والزبدة وتعجن جيدا في العجان.

مقادير تورتة شجرة الكريسماس

كيك شكولاتة جاهز

نصف كيلو سكر بودرة

ربع كيلو زبدة

نصف كوب لبن

فانيليا

لون طعام أخضر

فورماسيل

صوص شكولاتة

طريقة تحضير تورتة شجرة الكريسماس

- اخلطي السكر البودرة والزبدة واللبن والفانيليا ثم ضيفي اللون.

- شكلي الكيكة على شكل شجرة واحشيها وغطيها بكريمة الزبدة.

- أضيفي الفورماسيل وصوص الشكولاتة على الوجه وقدميها.

مقادير كاب كيك شجرة الكريسماس

كوب زبدة

كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب سكر

2 بيضة

نصف كوب لبن

ملعقة صغيرة فانيليا

كريمة مخفوقة بيضاء

كريمة مخفوقة خضراء

كريمة مخفوقة حمراء

شيكولاتة خضراء مذوبة

سبرينكلز ذهبي وفضي وأخضر وأحمر وأصفر

عجينة سكر صفراء

جوزهند

طريقة تحضير كاب كيك شجرة الكريسماس

- اخلطي السكر مع الزبدة في العجان حتى يصبح القوام كريمي

- اخلطي الدقيق مع كل المكونات الجافة

- أضيفي البيض والفانيليا إلى العجان ثم أضيفي الدقيق

- أضيفي الدقيق تدريجيا واستمري في العجن حتى يمتزج الخليط جيدا

- ارفعي الخليط في قوالب الكب كيك ثم يخبز في الرف المتوسط من الفرن، ويُقدم باردا.

مقادير كوكيزعلى شكل شجرة الكريسماس

كوب زبدة

كوب سكر

بشر برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيض

3 ملعقة كبيرة لبن

4 كوب دقيق

3 ملعقة صغيرة بيكينج باودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

آيسينج

4 كوب سكر بودرة

ماء

ملعقة صغيرة فانيليا

فورمسيل ملون

طريقة تحضير كوكيز على شكل شجرة الكريسماس

تخفق الزبدة مع السكر وبشر البرتقال والفانيليا

يضاف البيض ويخفق جيدا

يضاف اللبن والدقيق والبيكينج باودر والملح ويخلطوا جيدا

تدخل العجينة الثلاجة في استرتش لمدة ساعة

تفرد وتقطع بقطاعة شجرة الكريسماس

ترص على صينية فرن مبطنة بورق زبدة

تدخل الفرن حتى تصبح لونها ذهبي فاتح

يخلط سكر بودرة وماء وفانيليا وأخرى بلون أخضر

تزين به الكوكيز بفارمسيل ملون.