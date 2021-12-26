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الامارات | كلاب ضالة تهاجم طفلا بالسعودية.. وسلطات الطائف تتحرك (فيديو)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد انتشار مقطع فيديو لكلاب شاردة هاجمت طفلا في محافظة الطائف أمام منزله، وجه حسين آل فايع، نائب أمين المحافظة بالتخلص من مجموعة الكلاب هذه، وفق صحيفة "سبق".

وجاء قرار سلطات محافظة الطائف، بعد أن تداول رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة مقطع فيديو يوثق تعرض طفل لملاحقة ومهاجمة من قبل عدد من الكلاب الضالة أمام منزله.

وبين مقطع الفيديو أن الطفل كان في الشارع المقابل لمنزله، بمخطط الأمير عبدالرحمن بالردف، بجانب مصلى العيد في الطائف، حين لاحظته الكلاب الضالة وهجمت عليه، في حين أنه استطاع الركض والهروب سريعا.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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