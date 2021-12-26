الامارات | فوائد مذهلة لهذا المشروب الأحمر.. يطيل العمر ويحرق الدهون

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة لهذا المشروب الأحمر.. يطيل العمر ويحرق الدهون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق الأبحاث الجديدة التي تتعلق بطول العمر قفزات كبيرة حول مكونات الحياة الصحية، وتشير باستمرار إلى النظام الغذائي كعامل رئيسي، ووفق بعض الأبحاث فإن هناك مشروباً رائعاً بلون أحمر يقلل بشكل كبير من دهون البطن وخاصة الدهون الحشوية، كما يعزز هذا المشروب الرائع طول العمر، ألا وهو عصير الرمان.

ووفق تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فقد ثبت أن مضادات الأكسدة الفريدة الموجودة في الفاكهة تحرق دهون البطن الخطيرة، ويعتبر الرمان مصدراً ممتازاً للبوليفينول الغذائي الذي يلعب أدواراً مهمة في مجموعة من الوظائف الصحية.

ويشير موقع Medical News Today إلى أن الرمان يحتوي على ثلاثة أضعاف مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، وتشير بعض الأبحاث إلى أن مستخلص الرمان يمكن أن يعزز إطالة العمر بفضل مادة البوليفينول الموجودة به.

وفي مجموعة منفصلة من الأبحاث المنشورة في مجلة Pharmacognosy ، لاحظ الباحثون نتائج مماثلة، وقالوا: "بعد فترة تجريبية مدتها 23 يوماً، لوحظ أن تأثير تعزيز طول العمر للرمان زاد بمقدار 1.25 و 2.5 وخاصة بتركيزات 5 مجم / مل"، ولم يُلاحظ نفس التأثير المعزز لطول العمر عند التركيزات الأعلى.

وإلى جانب آثار إطالة العمر لعصير الرمان، أظهرت بعض الدراسات أنه قد يساعد أيضاً في تقليل الدهون الحشوية.

وتعتبر الدهون الحشوية ضارة لأنها تتواجد في عمق تجويف البطن وتغلف العديد من الأعضاء الحيوية، ويمكن للعديد من المركبات الموجودة في عصير الرمان أن تمنع تخزين الدهون الخطرة.

ووفقاً لمركز أبحاث التمثيل الغذائي، فإن الرمان يمنع الدهون الثلاثية، وهي الدهون التي تدخل الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويوضح الخبراء أن مضادات الأكسدة والبوليفينول وحمض اللينولينيك تساعد جميعها في حرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، وتساعد على إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية.

وعلى الرغم من فوائده العديدة لصحة القلب، إلا أن شرب الكثير من عصير الرمان قد يسبب ضرراً لأصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة مرضى الضغط، ولذلك يُنصح من يعانون من الأمراض المزمنة باستشارة الطبيب قبل الاعتماد على عصير الرمان في النظام الغذائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news