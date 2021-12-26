كورونا اليوم: مفاجأة غير متوقعة بشأن أعراض متحور أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

مفاجأة بشأن أعراض أوميكرون

لا تزال موجة متحور أوميكرون تتصاعد في دول العالم، مع تسجيل أرقام قياسية للحالات اليومية الجديدة، وفقًا للبروفيسور تيم سبيكتور، الذي يرأس تطبيق ZOE Symptom Tracker ، فإن الكشف عن أعراض أوميكرون "مختلف قليلاً" عن دلتا.

وتشير بيانات ZOE إلى أن الأعراض التقليدية التي شوهدت في الموجات السابقة لكورونا لم تعد سائدة، وفقا لما ذكرته صحيفة express البريطانية.

البروفيسور تيم سبيكتور، الذي يرأس تطبيق ZOE Symptom، أوضح أن الأعراض "الكلاسيكية" المرتبطة بمتغير دلتا وسابقاتها قد حلت محلها أعراض شبيهة بالبرد، مشيرا إلى أن الحمى والسعال المستمر الجديد لم يعدا سائدين.

خبراء روس يكشفون معلومات عن "أوميكرون" في بلد المنشأ

أفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب إفريقيا، تدل على أن متحور "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة.

وقال أثناء زيارة عمل إلى مدينة روستوف الروسية الواقعة على نهر الدون: "قيم الخبراء السير السريري وخصائصه، واتضح أن هذه السلالة تنتشر أسرع بكثير، ويصاب بها أكبر عدد من الأطفال"، وأشار إلى أن سير المرض بعد الإصابة بمتحور "أوميكرون" يشبه أعراض الإنفلونزا، كما أفاد بأن أنظمة الاختبار الموجودة لتشخيص فيروس كورونا قادرة على كشف المتحور "أوميكرون". حيث قال الوزير: نرى أن كل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في السوق، يمكنها كذلك الكشف عن المتحور "أوميكرون"، وفقا لروسيا اليوم.

خبراء: عارض "شائع" لمتحوّر أوميكرون قد لا تدرك أنه "كوفيد"

على عكس الأشكال الأخرى من "كوفيد-19"، فإن لأوميكرون بعض الأعراض الفريدة التي قد لا تكون نموذجية لعلامات فيروس كورونا القياسية، وتشمل أعراض فيروس كورونا عموما "ارتفاع درجة الحرارة أو سعالا جديدا ومستمار، أو فقدانا أو تغيرا في حاستي الشم أو التذوق"، وفقا لـ NHS.

ومع ذلك، فقد لاحظ الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون أيضا العديد من الأعراض الأخرى التي لا ترتبط عادة بفيروس كورونا. ومن بينها الغثيان وفقدان الشهية، وأوضح تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في كينغز كوليدج لندن، أن هذه أعراض شائعة لدى أولئك الذين يميلون إلى التعرض لجرعتي اللقاح المضاد أو حتى الجرعة المعززة، وفقا لروسيا اليوم.

دراسة تكشف أن الذاكرة المناعية أقل ديمومة بعد الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد

توصلت دراسة جديدة إلى أن المرضى المتعافين من "كوفيد-19" الحاد قد تكون لديهم استجابة خلل وظيفي للخلايا البائية أكثر من المرضى المتعافين من "كوفيد-19" الأقل حدة.

وتشير النتائج التي توصل إليها علماء من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في سان أنطونيو، ونُشرت يوم الأربعاء 22 ديسمبر في مجلة PLOS ONE، إلى أن الخلايا البائية المكافحة للعدوى تحتفظ بذاكرة أفضل لبروتين "سبايك" في الفيروس التاجي لدى مرضى المستشفى الجامعي الذين يتعافون من حالات "كوفيد-19" الأقل خطورة مقارنة بأولئك الذين يتعافون من "كوفيد-19" الحاد، وقال الدكتور إيفلين بونيك، المؤلف المشارك للورقة البحثية، الأستاذ المساعد في علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة وعلم الوراثة الجزيئي في مركز العلوم الصحية، المعروف أيضا باسم UT Health San Antonio، إن النتائج تشير إلى اختلافات طفيفة في جودة الاستجابة المناعية بناء على شدة "كوفيد-19"، وفقا لروسيا اليوم.