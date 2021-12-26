بعد تناول المصريين 44 ألف طن.. فوائد الـ كاجو.. وهذا هو سعره بالسوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصدر اسم "الكاجو" أحاديث رواد السوشيال ميديا منذ أمس السبت، بعد إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم كميات الكاجو التي يتم استهلاكها في مصر، حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم استيراده من يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 2021، 44 ألف طن، مقابل 6 آلاف طن في نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بلغت نحو 38 ألف طن.

ويعتبر الكاجو نوع من المكسرات المشهورة والمفضلة عند الكثير من الناس وذات الطعم الغني بحلاوة خفيفة، كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو مع الأطعمة والحلويات المختلفة.

والكاجو نوع من النباتات، ينتج من شجرة كبيرة دائمة الخضرة من أصل برازيلي، وأوراقها عريضة طويلة وتنبت مرة واحدة في السنة لونها يميل إلى البرتقالي، ذات مذاق حلو، ويتمتع الجوز بفترة صلاحية كبيرة إذا تم تخزينه بشكل صحيح.

وتساءل الكثيرون عن أهمية الكاجو التي قد تسبب الاقبال الكبير عليه، وحدوث تلك الطفرة لشرائه، لذا نقدم فيما يلي أبرز فوائد الكاجو وما يحتويه على عناصر غذائية مهمة للصحة، وفقًا لموقع food:

-صحة القلب

ذكرت إدارة الغذاء والدواء، أن تناول حفنة من المكسرات يوميًا كجزء من نظام غذائي قليل الدسم قد تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وأوصت جمعية القلب بأربع حصص من المكسرات غير المملحة وغير الزيتية في الأسبوع، محذرة من تناول الكثير لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

وأثبتت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine (NEJM)، وجود ارتباط كبير بين استهلاك المكسرات وانخفاض معدل الوفيات بسبب أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

أشارت الدراسة إلى أن العناصر الغذائية الموجودة في المكسرات، مثل الأحماض الدهنية غير المشبعة، والبروتين، والألياف، والفيتامينات، والمعادن ومضادات الأكسدة قد تضفي على القلب خصائص واقية، ومضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

-منع أمراض الدم:

استهلاك الكاجو بشكل منتظم ومحدود قد يساعد في تجنب أمراض الدم، فهو غني بالنحاس الذي يلعب دورًا هامًا في القضاء على الجذور الحرة من الجسم.

ويمكن أن يؤدي نقص النحاس إلى نقص الحديد مثل فقر الدم، ومن ثم يجب أن يحتوي نظامنا الغذائي على الكمية الموصي بها من النحاس، والكاجو مصدر جيد له.

-مفيد للبشرة:

تقول أخصائية التغذية أنجو سود، إن النسبة العالية من السيلينيوم الموجودة في الكاجو ليست مفيدة فقط لبشرتك ولكنها تساعد أيضًا في الوقاية من السرطان.

-إنقاص الوزن:

بالمقارنة مع الأنظمة الغذائية التي تستثني تناول المكسرات، فإن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بشكل معتدل ومنتظم يفقدون الوزن بشكل أسرع.

تشير الدراسة التي أجرتها مجلة التغذية إلى أن الأدلة الوبائية تشير باستمرار إلى أن مستهلكي الجوز لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من غير المستهلكين.

تقول شيلبا أرورا، أخصائية التغذية، إن المكسرات مثل الكاجو "مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لحرق الدهون الزائدة.

-مصدر للألياف الغذائية:

يحتوي الكاجو على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، التي يحتاجها الجسم هي حمض الأوليك وحمض البالمتيك.

يقول اختصاصي التغذية أنجو سود: "لا تنتج أجسامنا هذه الألياف، وبالتالي فهي بحاجة إلى استهلاكها خارجيًا"، لذا يعد الكاجو مصدر جيد لهذه الألياف.

تساعد الألياف الغذائية على هضم الطعام بشكل أفضل، ولكن الاستهلاك المفرط قد يسبب الانتفاخ وإنتاج الغازات المعوية بشكل كبير، ويرتبط استهلاك المكسرات مثل الكاجو بانخفاض حالات الإصابة بالعديد من أمراض الجهاز الهضمي.

-شعر صحي ولامع:

يقول الخبراء إن استهلاك الكاجو وكذلك وضع زيت الكاجو على فروة رأسك يضمن صحة الشعر.

النحاس الموجود في زيت جوز الكاجو يساعد في إنتاج صبغة الميلانين للبشرة والشعر، كما أنه يعزز لون الشعر ويمكن أن يوفر ملمسًا ناعمًا كالحرير بسبب وجود أحماض اللينوليك والأوليك.

واهتم المواطنين أيضًا بالبحث عن أسعار الكاجو بالأسواق، لذا يقدم الخليج 365 أسعار كيلو الكاجو في الأسواق والمتاجر الأونلاين، والذي جاء كما يلي:

ويتباين سعر الكاجو في المحلات ليتراوح، بين 280 حتى 400 جنيها، ويتفاوت السعر بحسب النوع والنكهة، فتتوفر نكهات عديدة بينها المملح، والمحمص، وبالجبن.

وتتوفر أكياس من الكاجو بأحجام مختلفة، فيبدأ سعر كيس الكاجو من 40 جنيه، حتى 400، ويتفاوت السعر حسب الكمية والعلامة التجارية، وما إذا كان مستوردا أم لا.