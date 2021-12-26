لماذا لا يُفضل الجلوس على مقعد مرحاض عام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

المراحيض العامة من أكثر الأماكن عرضة لانتقال الفيروسات والجراثيم، ويضطر الكثير من الأشخاص لاستخدامها أثناء تواجدهم خارج المنزل.

وفيما يلي، نستعرض لكم في السطور التالية، لماذا لا يفضل الجلوس مطلقا على مقعد مرحاض عام، وفق ما أوضح موقعا "brightside" و"wellandgood".

وفقًا للخبراء، يمكن أن يسبب الجلوس على مرحاض عام الإصابة بعدوى منقولة جنسيًا من مقعد المرحا، أو أن تصاب بأي نوع من الأمراض، بالإضافة إلى أنه بؤرة للبكتيريا التي تسبب العدوى.

كما يؤدي عدم غسل اليدين بشكل صحيح بعد استخدامه إلى انتقال الجراثيم إلى فمك.

وفي حالة إصابتك بجرح مفتوح في المؤخرة والجلوس على المرحاض الذي يحتوي على الكثير من البكتيريا، فهناك احتمالية للإصابة بالعدوى.

لذا يوصي عند الضرورة الشديدة لاستخدام المقاعد العامة، استخدام مناديل مبللة مضادة للبكتيريا، أو أحد أغطية مقاعد المرحاض، لتجنب انتقال البكتيريا إليك، والإصابة بالعدوي.

بعض الطرق والنصائح التي يمكنك القيام بها إذا اضطررت لاستخدام المراحيض العامة:

- استخدام أنظف مرحاض:

عليك اختيار المرحاض الأكثر نظافة، فهذا يكون خيارًا أفضل لتجنب الإصابة بالعدوي.

- عدم وضع الأغراض على الأرضية:

لا تضع أي شيء على أرضية المرحاض العام، حيث ستنتقل الميكروبات والأوساخ من الأحذية إلى أغراضك وستكون في النهاية على يديك.

- تجنب لمس زر السيفون:

هناك العديد من الميكروبات توجد على زر "السيفون"، لذلك عليك لف إصبعك بمنديل ورقي واضغط عليه، ثم إلقائه في سلة المهملات فورًا.

- غسل اليدين بالماء الساخن:

من الضروري غسل اليدين جيدا بالماء الساخن والصابون لمدة 20 ثانية، لمحاربة الميكروبات بشكل فعال.

- لا تلمس مقبض الباب بدون منشفة ورقية أو ورق تواليت:

تعتبر مقابض الأبواب أيضًا أرضًا خصبة للميكروبات، لهذا السبب يجب لمس مقبض الباب بالمناديل الورقية، وإلقائها على الفور في سلة المهملات بعد مغادرة المرحاض.