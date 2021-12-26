طريقة عمل «الروستو الرومي» في المنزل.. لعزومات رأس السنة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الديك الرومي أحد الأطباق الأساسية في المناسبات الكبيرة، ومع الاحتفالات بأعياد رأس السنة، تبحث الكثير من السيدات عن طريقة طهيه كما لو أنه من المطاعم، لذلك يقدم «هُن» خطوات عمل الرستو بأسهل المكونات على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير عمل الروستو الرومي

صدر رومي

فصوص ثوم سليمة

فلفل سليم

فلفل مطحون

ملح

زعتر

كرفس

بصل

جزر

طماطم

2 ورق لورا

ماء مغلي

طريقة تحضير الروستو الرومي حسب وصفة فاطمة أبو حاتي

نحضر صدر الرومي، ونقوم بعمل فتحات متفرقة فيهه بالسكين، وفي كل فتحة نضع الملح والفلفل السليم وفص ثوم، ونكرر العملية في كل جزء من الرومي.

نقوم بخلط ملعقة من الفلفل الأسود البودر والزعتر، ويتبل الروستو.

في طاسة ساخنة نضع معلقتين زبدة وزيت، ثم نبدأ في تحمير الصدر من كل الجهات.

بعد التحمير نضيف كل الخضار والورق اللورا والماء المغلي إلى تغطية نصف الصدر، ونتركه حتى يغلي جيدا.

بعد الغليان نقوم بتهدئة النار ونتركه ساعة إلا ربع على الوجه الأول، ونصف ساعة على الوجه الآخر، ثم نتركه ليبرد.

فوائد لحم الديك الرومي

وحسب موقع healthline، فإن لحم الديك الرومي له فوائد عديدة منها:

- غني بالبروتين، الذي يساعد في نمو العضلات بالإضافة لتحفيزه على فقدان الوزن، لذلك ينصح بتناوله لمن يتبعون حمية غذائية.

- مصدر غني بالمعادن والفيتامينات، لاحتوائه على العديد من الأحماض الأمينية، التي تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء.

- لحم الديك الرومي يحتوي على كميات قليلة من الدهون، ويمكن طبخه بشكل صحي بإضافة عصير البرتقال والليمون والقليل من الصلصة، والتقليل قدر الإمكان من المواد الدهنية، لتجنب ارتفاع الكولسترول.

- يحتوي الديك الرومي على مادة «التريبتوثان»، وهي مادة فعالة لعلاج الأرق، خاصة لمن يجدون صعوبة في النوم بشكل متواصل.