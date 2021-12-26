محشي عروق البصل «تريند» جديد على «فيس بوك»: له فوائد سحرية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يهوى المصريون تناول المحشي بأنواعه المختلفة، إذ أنه من الأطباق الشهية التي تلقى إقبالًا كبيرًا ضمن الوجبات والأطعمة المتنوعة على السفرة المصرية، وعلى هذا النحو قد يتجه البعض إلى تجربة تناول المحشي بطرق مختلفة ومبتكرة، والتي جاء آخرها محشي عروق البصل الأخضر، والتي تصدرت أحاديث عدد كبير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على مدار الساعات القليلة الماضية، إذ أثارت الأكلة الجديدة اندهاش الكثيرين خاصة من ربات البيوت.

محشي عروق البصل الأخضر

وجرى تداول صورة لأحد أطباق محشي عروق البصل الأخضر مؤخرا، ما أثار سخرية الكثير من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ جاء من بين التعليقات، «يارب طولة البال دي»، «إيه الفراغ ده»، «عاوزة محشي ورق بنكنوت»، «طب ليه ضيق التنفس دا هو الكرنب والفلفل قصروا معاكم»، «هي الدنيا ضاقت بيكوا للدرجة دي».

فوائد تناول عروق البصل الأخضر

ومن جانبها، كشفت الدكتورة مروة شعير، مدرس التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ «هن»، فوائد تناول عروق البصل الأخضر، سواء بالشكل الطبيعي، أو محشي كما هو متداول، وتتمثل تلك الفوائد الصحية في التالي:

- تماثل أدوية السكر، إذ أنها تحتوي على مادة تعمل على معادلة مستويات الجلوكوز في الدم.

- تحتوي على مضادات للأكسدة التي من بينها الفلافونويد، والبوليفينول التي تحمي الخلايا من التلف.

- تساعد المدخنين على التخلص من إدمان مادة الكافيين.

فوائد البصل الأخضر بشكل عام

- يحتوي كوب من البصل الأخضر على حوالي 10% من الألياف التي يحتاجها الجسم طوال اليوم.

- يساعد الحصول على الكثير من الألياف على الشعور بالشبع.

- مصدر غذاء جيد لمرضى القلب والضغط.

- يساعد في محاربة السرطان، خاصة في المعدة.

- يمنع حدوث الالتهابات، حيث يمكنه قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات.