بعدما خطفت الأنظار بصورة «الكريسماس».. من هي خطيبة رياض محرز: ارتبطت بزميله قبله

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصورة تجمعها مع شقيقاتها، وبيجامات منزلية باللون الأحمر، خطفت عارضة الأزياء تايلور وارد، خطيبة لاعب نادي مانشيستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز، الأنظار خلال احتفالها بأعياد الميلاد.

وشاركت «تايلور» الصورة رفقة أسرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مدونة: «عيد ميلاد مجيد للجميع، أتمنى للجميع يوم سعيد وإرسال الحب والنور لمن يجد هذا الوقت من العام صعبًا».

خطيبة رياض محرز

عارضة الأزياء تايلور هي خطيبة لاعب نادي مانشيستر سيتي ومنتخب الجزائر رياض محرز، التي أعلنت خطبتها عليه منذ عدة أشهر، عقب انفصاله عن زوجته، حيث أقيم حفل الخطوبة بإحدى جزر اليونان، وقدم لها خاتما من الألماس.

من هي تايلور وارد خطيبة رياض محرز؟

- عارضة أزياء شهيرة.

- تبلغ من العمر 23 عاما، وتصغر محرز بـ 7 أعوام.

- ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد.

- تزوجت والدتها من لاعب كرة، وهو آشلي وارد المعتزل.

- كانت ترتبط عاطفيًا بالنجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، زميل محرز في مانشستر سيتي.

- جمعتها علاقة صداقة باللاعب الجزائري رياض محرز قبل انفصاله عن زوجته، ريتا، 25 عاما، والتي أنجبت له ابنتين.

- يتابعها على «إنستجرام» أكثر من مليون متابع، وهو العدد الذي زاد بعد خطوبتها.

- استمرت علاقتها العاطفية بالنجم الجزائري لأكثر من عام قبل الخطبة.

- تبلغ ثروة والدة تايلور وارد ما يزيد عن 42 مليون جنيه إسترليني.

- لديها 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون.

- قدم لها محرز خاتما من الألماس فور إعلان الخطبة.

- تجمعها بخطيبها رياض محرز العديد من الصور داخل منزلها.

- كان الثنائي استأجرا يختا خاصا، للاستمتاع برحلة حول البحر الأبيض المتوسط قبل الخطبة.

- سافرا في رحلة إلى فرنسا معا، لتناول الغداء في شيشاير.