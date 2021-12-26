وصفات أكلات شهية بــ «الكاجو».. رز معمر وحلوى بحرينية وكيك بالبرتقال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكاجو يعد أحد أنواع المكسرات التي تتميز بمذاقها الشهي، فضلًا عن أنها تلقى إقبالًا كبيرًا من بين أصناف المكسرات المختلفة، فإلى جانب تناولها للتسلية، تقوم عدد من ربات البيوت بإدخاله في الأطعمة المختلفة على السفرات.

وفي هذا الصدد، نستعرض خلال السطور التالية، مجموعة من أبرز الوصفات التي يتم إضافة الكاجو إليها، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

الدجاج بالكاجو والخضروات

- مقادير عمل الدجاج بالكاجو والخضروات

صدور دجاج

كاجو

جزر

بصل

فلفل ألوان

ثوم

مرقة

صويا صوص

زنجبيل مبشور

دقيق

زيت زيتون

ملح

فلفل

- طريقة تحضير الدجاج بالكاجو والخضروات

افرمي الثوم مع الجنزبيل والبصل.

في طاسة على النار، ضعي قليل من الزيت ثم خليط الثوم والبصل والزنجبيل مع مكعب مرقة وقلبيه حتى يتغير لون البصل.

أضيفي قطع صدور الدجاج ثم الفلفل الألوان والجزر.

أضيفي الصويا صوص وقليل من الماء ثم قلبيه على النار واتركيه قليلا.

قبل أن ترفعيه عن النار أضيفي إليه الكاجو وقدميه ساخنا.

دجاج هندي مع صلصة الكاجو

- مقادير عمل دجاج هندي مع صلصة الكاجو

صدور دجاج

كزبرة خضراء

كاجو

عصير ليمون

ملح

فلفل

زيت

بصل

ثوم

مرقة

ريحان

فلفل ألوان

كاري

كريمة لباني

مستردة

زبدة

- طريقة تحضير دجاج هندي مع صلصة الكاجو

افرمي الثوم والريحان باستخدام كبة كهربائية.

قطعي البصل شرائح وضعيه في طاسة مع زبدة حتى يصفر مع مرقة.

قطعي الدجاج مكعبات وأضيفيها إلى الطاسة ومعها كاري وفلفل ألوان شرائح وتوابل.

أضيفي الثوم والريحان واستمري في التقليب مع كزبرة خضراء مفرومة وقليل من الكريمة اللباني.

أضيفي الكاجو وارفعيها عن النار وقدميها.

أرز معمر بالكاجو

- مقادير عمل أرز معمر بالكاجو

2 كوب أرز

نصف لتر لبن

نصف لتر مرقة

بصل مبشور

2 علبة قشطة

نصف كوب كريمة

كوب كاجو

سمنة ملح

فلفل

- طريقة تحضير أرز معمر بالكاجو

شوحي البصل في السمنة البلدي في طاسة ثم ضيفي الأرز وشوحيه جيدا.

ضعيهم في طاجن الفرن ثم ضيفي عليه اللبن والمرقة.

ضيفي الملح والفلفل والقشطة والكريمة وقلبيهم جيدا، ثم ضيفي الكاجو ثم ادخليه الفرن حتى تمام النضج.

حلوى الكاجو البحرينية

- مقادير حلوى الكاجو البحرينية

كوب كاجو

4 أكواب ماء

3 ملاعق نشا طعام

إصبع زبدة

1 ونصف كوب سكر

كوب ماء ورد

زعفران

ملعقة صغيرة حبهان

مكسرات محمصة

فستق للزينة

- طريقة تحضير حلوى الكاجو البحرينية

ينقع الكاجو بالماء ليلة كاملة ثم يفرم بالكأس.

يوضع السكر بالقدر دون تقليب ويحرك القدر حتى (يتكرمل - يصبح شبيها للكراميل)، ثم تضاف الزبدة وتخلط.

يضاف النشا مع التقليب المستمر حتى يغلظ.

يضاف الزعفران المنقوع بماء الورد مع الاستمرار بالتقليب لمدة عشر دقائق.

يضاف الكاجو المفروم.

يضاف اللوز المحمص ويقلب حتى يمتزج ويستمر بالتقليب خمس دقائق.

يضاف الحبهان المطحون ويمزج وتسكب في أواني التقديم وتزين بالفستق وتقدم.

كيك برتقال بالكاجو

- مقادير عمل كيك برتقال بالكاجو

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

5 بيضات

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

1 كوب زيت

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال

1 ملعقة صغيرة فانيليا

بشر برتقال

كاجو

شرائح برتقال

للجليز:عسل أبيض

عصير برتقال

- طريقة تحضير كيك برتقال بالكاجو

يخلط البيض مع السكر والفانيليا في العجان.

يضاف عصير البرتقال والزيت مع استمرار العجن.

يخلط الدقيق مع البيكينج باودر ورشة الملح.

ويضاف للخليط مع استمرار العجن.

تبطن صينية كيك بورق الزبدة مدهون بقليل من الزبدة.

ترص شرائح البرتقال، ويضاف العجين والكاجو، ويدخل الفرن 25 دقيقة.

للصوص: يرفع العسل مع عصير البرتقال على النار حتى الحصول على قوام الصوص.

ويضاف للكيكة وهو ساخن، ثم تقدم باردة.