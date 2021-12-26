8 إشارات تحذيرية يطلقها جسمك قبل شهر من النوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر النوبة القلبية من أكثر الأمراض شيوعا التي يعاني منها كثير من الأشخاص، وذلك لأنها تؤثر على معظم أجهزة الجسم.

وبحسب ما جاء في موقع "brightside"، نذكر لكم أبرز العلامات التي يحذرك بها جسمك قبل شهر من الإصابة.

- التعب:

يعد التعب غير المعتاد هو أحد الأعراض الرئيسية التي تشير إلى نوبة قلبية، في بعض الأحيان يكون من المرهق أداء مهام بسيطة، مثل ترتيب السرير أو الاستحمام.

- آلام في البطن:

من أكثر الأعراض شيوعًا آلام في البطن، الغثيان، الشعور بالانتفاخ، أو اضطراب في المعدة، وتهدأ هذه الأعراض ثم تعود لفترات قصيرة من الزمن، ويؤدي التوتر البدني إلى تفاقم آلام المعدة.

- الأرق:

يرتبط الأرق أيضًا بزيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، وهي أكثر شيوعًا بين النساء، وغالبًا ما تشمل الأعراض صعوبة في بدء النوم، والاستيقاظ في الصباح الباكر.

- ضيق في التنفس:

هو شعور قوي بعدم القدرة على التنفس بعمق، ويحدث بين الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية.

- تساقط الشعر:

يعتبر فقدان شعرك مجرد مؤشر مرئي آخر لخطر الإصابة بأمراض القلب، ويصيب الرجال فوق سن الـ50، ويرتبط الصلع أيضًا بزيادة مستوى هرمون الكورتيزول.

- عدم انتظام ضربات القلب:

عدم انتظام ضربات القلب لمدة 1-2 دقيقة، والشعور بالدوار والتعب الشديد من العلامات التحذيرية للإصابة. اتصل بالطبيب على الفور.

- التعرق المفرط:

التعرق غير المعتاد أو المفرط هو علامة تحذير مبكرة لنوبة قلبية، ويشبه أعراض الإنفلونزا، جلد رطب، أو تعرق يحدث بغض النظر عن درجة حرارة الهواء أو المجهود البدني.

- ألم في الصدر:

يشير هذا العرض إلى أهم العلامات المبكرة لنوبة قلبية، ويمكن أن يمتد ألم الصدر إلى الشعور بألم في أحد أو كلا الذراعين (غالبًا الذراع الأيسر) أو الفك السفلي أو الرقبة أو الكتفين أو المعدة.