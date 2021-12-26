ماذا حدث لعروسي السيدة زينب بعد 10 أيام من الحادث؟.. «شقتهم ولعت بعد الزفاف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

10 أيام بلياليها كانوا الأكثر قسوة على عروسي السيدة زينب، بعدما تفاجئا بحريق منزلهما عقب الزفاف مباشرة، فبدلًا من أن ينتقلا لعش الزوجية عقب زواجهما، تحول الأمر لصدمة، وباتا يترددا بشكل مستمر على قسم الشرطة لمعرفة ما تسفر عن نتائج التحقيقات في محاولات للوصول للجاني، خاصة وإن كهرباء المنزل سليمة، ما دفعهما للشك في أن يكون الأمر بفعل فاعل.

العريس الذي يعمل عامل بسيط، لا يعلم من أين يبدأ وكيف يرمم ما حدث، والعروس في حالة صدمة، فكل ما انتقته بيديها لتجهيز «عش الزوجية»، تحول لتراب على الأرض واحترق أمام عينيها.

ماذا حدث لعروسين السيدة زينب بعد 10 أيام من الحادث؟

عقب مرور 10 أيام على الحادث الأليم، كشف أحمد شفيق، شقيق عريس السيدة زينب، عن تطورات الواقعة لـ «هُن»، مؤكدًا إن الزوجين ارتضيا بالأمر الواقع وقضاء الله، مع محاولات البحث عن الحقيقة، «الاتنين رضيوا بالأمر الواقع، ولسة مستنين نتائج المعمل الجنائي والتحريات، والمعمل الجنائي خد عينات وهنتبلغ بالنتيجة».

مسكن العروسين عقب حريق «عش الزوجية»

وعن مكان سكن العروسين الجديد، كشف شقيق العريس إنه سيختار ما بين المكوث رفقة والدته هو وزوجته، أو الاستمرار في منزلهما داخل غرفة النوم، لأنها المكان الوحيد الذي لم يصله الحريق: «هيقعد معانا في الشقة مع أمي، أو في اوضة النوم لأنها متحرقتش مع باقي الشقة، ويوضب الباقي ويعمل حاجة حاجة حتى لو هيخلص في سنة».

واختتم «شفيق» حديثه: «من تاني يوم النقاش طلع يشوف الوضع وبدأ يشتغل فيها على حسب اللي معاه حاليًا».

تفاصيل حريق شقة عروسين بالسيدة زينب ليلة الدخلة

ومنذ 10 أيام، فوجئ عروسين في السيدة زينب، بنشوب حريق في منزلهما، عقب انتهاء حفل الزفاف، حيث ذهبا إلى منزلهما لتستقبلهما سيارات الإطفاء والتي كانت تعمل على إخماد النيران في مسكنهما.