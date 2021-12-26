كيف تقصين شعرك داخل المنزل في 5 خطوات؟.. «مش هتحتاجي كوافير»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تلجأ العديد من السيدات والفتيات إلى قص شعرهن داخل المنزل، بسبب عدم التمكن من من الذهاب إلى مصففي الشعر بشكل مستمر، لذلك تبحث أغلبهن عن طرق وخطوات قص الشعر داخل المنزل بصورة بسيطة.

خطوات قص الشعر داخل المنزل

وخلال السطور التالية، نستعرض خطوات قص الشعر داخل المنزل، حسب مجلة wired الأمريكية، والتي تتمثل في:

1- قد يكون قص شعرك في المرآة أمرًا صعبًا، لذلك اطلبي من شخص ما داخل المنزل مساعدتك في قصه بشكل متساوٍ، أو تحديد متى يكون ذلك كافيًا، لكن إذا كان عليك القيام بالأمر بمفردك، فقومي باستخدام عدة مرايا وخذي فترات راحة للتحقق من مظهرك.

2- ضعي في اعتبارك الملمس والطول، قد يكون من السهل تحديد الأخطاء إذا كان شعرك مجعدًا أو قصيرًا أو جافًا أو ذو نسيج خاص، لذا توخي الحذر عند قصه.

3- ابدأي بقص الخصلات الصغيرة، ولا تبدأي بقص كميات كبيرة حتى لا تحدثي أي خطأ وتشعرين بالندم.

4- امسكي المقص بشكل مستقيم لأعلى ولأسفل على طول شعرك، بدلًا من وضعه عبره.

5- أحيانًا تكون الخطوط الأفقية ضرورية لإزالة الطول، لكن القص عموديًا يمنع شعرك من أن يصبح بحالة جيدة.

قص الشعر الطويل

قسمي شعرك وقصيه إلى أقسام، قدمي قسمًا واحدًا للأمام في كل مرة، وحددي المقدار الذي تريدين قصه، ثم قومي بقص الطول ثم الأطراف.

قص شعر القصير

يُقترح أن يقوم شخص آخر بالمهمة نيابة عنك، إذا كنتي تستخدمين المقص، واجعلي مساعدك يبدأ من الجوانب ويعمل حول رأسك، كما يمكنه استخدام مشط للمساعدة في توجيه المقصات وتحديد مكان القطع.

قص الشعر المجعد

في حالة الشعر المجعد قسمي شعرك وفكي تشابكه برفق، واستخدمي شيئا ما يجلعه ثابتًا لمنعه من التحرك أثناء القص.