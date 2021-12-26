منها استخدام الأكسجين والشامبو.. 7 أسباب لجفاف الشعر عند الرجال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الشعر الجاف، أزمة يعاني منها العديد من الرجال كالنساء أيضا، بسبب قلة الزيوت الطبيعية التي تغذيه، وربما لاتباع الشخص روتينا قد يؤدي لذلك، أو بسبب التعرض لبعض العوامل الخارجية الضارة.

أسباب جفاف الشعر عند الرجال

وكان الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، أوضح أسباب معاناة الرجال من جفاف الشعر بشكل كبير، خلال حديثه لـ «هُن» مؤكدا أن هناك 7 أسباب لذلك، تأتي على النحو التالي:

1. كثرة استخدام الشامبو الذي يجرد الشعر من زيوته الواقية.

2. التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية التي يمكن أن تتسبب أيضًا في تلف الطبقة الخارجية من شعرك.

3. معاناة الشعر من وجود كمية أقل من الزيت الدهني مثل باقي أجزاء الجسم.

4. الماء الساخن له تأثير مماثل على شعرك مثل الحرارة العالية.

5. منتجات الشعر التي تحتوي على مكونات قد تسبب جفاف شعرك مثل الكحول.

6. ضعف هرمونات الغدة الدرقية التي تعمل على تحفيز الخلايا الجذعية داخل بصيلات الشعر.

7. صبغ الشعر لأن عامل التفتتيح «الأكسجين» المستخدم في صبغات الشعر يضر بشعرك، عن طريق تدمير تركيب البروتين فيه.

علاج الشعر الجاف للرجال

وإليك علاجات منزلية لعلاج الشعر الجاف في المنزل، وفقًا لموقع boldsky.

خلطة الموز والمايونيز

يعمل الموز على ترطيب الشعر، وزيادة نعومته، فضلًا عن علاج التقصف والهيشان، فقط أخلطي شرائح الموز مع معلقة كبيرة من المايونيز أو صفار البيض، واتركي القناع لمدة 20 دقيقة، قبل غسل الشعر بالماء الفاتر.

خليط العسل والزيتون

يساعد العسل على ترطيب الشعر بشكل كبير، فضلًا عن زيت الزيتون الذي يعالج الجفاف، فقط اخلطي العسل والزيت بعد تسخينه، وضيفي له كبسولة من فيتامين E، ويترك الخليط لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو.

البلسم والشامبو

استعمال البلسم بانتظام بعد غسل الشعر بالشامبو المخصص للشعر الجاف، يساعد في الحفاظ على رطوبته.