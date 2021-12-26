بـ قبلة ورسالة رومانسية.. ابنة بيل جيتس تحتفل بأول كريسماس مع زوجها المصري (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفالا بأعياد «الكريسماس»، نشرت جينفير جيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، صورة من جلسة تصوير زفافها، لأول مرة، جمعتها بزوجها الفارس المصري نائل نصار، ظهرا خلالها وهما يقبلان بعضهما.

رسالة ابنة بيل جيتس لزوجها المصري

وخلال الصورة وجهت ابنة بيل جيتس رسالة رومانسية لزوجها نائل نصار، قائلة: «أول كريسماس لينا من أعياد كريسماس كثيرة قادمة، نتمنى لكم ولأحبائكم كل الدفء والحب».

حفل زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار

وفي منتصف أكتوبر الماضي، احتفلت جينيفر جيتس، الابنة الكبرى للملياردير الأمريكي بيل جيتس بزفافها على فارس الخيول المصري نائل نصار، وأقيم الحفل الضخم داخل مزرعة خيول منزلها التي بلغت مساحتها 124 فدانا.

تفاصيل حفل الزفاف

وحضر حفل الزفاف الضخم ما يقرب من 300 شخص، وبدأ بخروج العروس، بفستان أبيض أنيق، من الجوبير، ذو فتحة أمامية، مزود بأكمام شفافة وطرحة طويلة، كما جاء بتوقيع مصممة الأزياء العالمية «فيرا وانج».

معلومات عن ابنة بيل جيتس

ووفق مجلة business insider العالمية، يستعرض «هن» مجموعة من أبرز المعلومات عن «جينيفر»، ابنة الملياردير الشهير بيل جيتس.

- من مواليد عام 1996، أي تبلغ من العمر 25 عاما.

- هي أكبر أبناء رجل الأعمال بيل جيتس وزوجته ميليندا جيتس.

- من المقرر أن تحصل جينيفر على جزء ضئيل من ثروة والدها.

- لديها شقيقين أصغر منها، هما «روري» و«فيبي».

- التحقت جينيفر وإخوتها بجامعة والدها، بعد إنهاء الدراسة بمدرسة ليكسايد الثانوية الخاصة في سياتل.

- تخرجت جينفير جيتس من جامعة ستانفورد عام 2018، في تخصص علم الأحياء البشري وأخذت إجازة لمدة عام للتركيز على شغفها بالفروسية، قبل الذهاب إلى كلية الطب.