الامارات | موظفة مطار تنقذ رضيعا امريكيا من موت محقق " فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن موظفة مطار تنقذ رضيعا امريكيا من موت محقق " فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت موظفة من إدارة أمن النقل الأمريكية موجوة واسعة من الاعجاب بعد قيامها انقاذ رضيع من موت محقق في مطار نيوارك ليبرتي الدولي؛ بعد أكشاف امه أن ابنها لايتنفس، حيث قامت بالقفز فوق حزام نقل الحقائب و قامت بمناورة انقذت فيها حياة الرضيع.

ونقل موقع «سبق» عن «يورو نيوز»، أن كاميرات المراقبة أظهرت سيسيليا موراليس، وهي تقفز فوق حزام نقل الأمتعة في نقطة التفتيش؛ في محاولة منها لإنقاذ الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر شهرين، والذي توقف فجأة عن التنفس.

وفي بيان صحافي قالت إدارة أمن النقل: إن الأم أدركت أن الرضيع لم يبد استجابة عندما حملته من كرسيه الخاص لتمريره عبر بوابة الأمن بمطار نيوارك ليبرتي الدولي.

وطلبت الأم التي كانت في غاية التوتر، المساعدة، وسرعان ما أدركت موراليس ضرورة اتخاذ القرار؛ حيث قفزت بسرعة فوق الحزام الناقل وأمسكت بالطفل وأجرت له تدليكًا وهي تمسك به، مبقية مجرى الهواء مفتوحًا أثناء الربت على ظهره مرتين إلى أن عاود التنفس.

وفي وقت لاحق تم تزويد الطفل بالأوكسجين من قبل فرقة الطوارئ الطبية الخاصة بالأطفال، التي جاءت إلى المطار بعد فترة قصيرة وأكدت أن الطفل بصحة جيدة.

وانضمت سيسيليا موراليس إلى إدارة أمن النقل الأمريكية في أكتوبر؛ حيث سبق لها أن أجرت تدريبات في مجال الطوارئ الطبية على البالغين والأطفال، ولكن لم يحدث قط أنْ قامت بتدريبات طبية على الأطفال الرضّع.

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