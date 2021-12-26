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الامارات | السعودية.. أطلقوا الرصاص على «جهاز رادار» ووثقوا دليل الادانة..«فيديو»

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متابعة موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الشرطة السعودية، إلقاء القبض على 3 أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة ونشره، في محافظة الأمواه في منطقة عسير جنوبي المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن «الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره».

وأشار إلى أن المنفذين هم من الجنسية السعودية، لافتا إلى أن «إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة».

وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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