محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يرتبط فصل الشتاء عند كثير منا بالاحساس بالجوع والرغبة المستمرة في تناول الطعام، ولكن هناك أكلات تساعدك على التدفئة في الطقس البارد، نستعرض أبرز هذه الأكلات وبعض الوصفات التي تساعدك على تنفيذها.

- العدس

شوربة العدس من أشهر الأكلات التي ترتبط بصف الشتاء وسقوط الأمطار والجو البارد، يساعد جسمك على التدفئة بشكل كبير ويساعدك أيضا على الاحساس بالشبع كما أنه غني بالفيتامينات وعناصر غذائية مهمة كفيتامينات "أ وب وج" ونسبة عالية من الحديد والألياف والبوتاسيوم، والعدس أيضا يقي من التعرض لنزلات البرد، ويسهم في النوم باسترخاء.

طريقة التحضير:

المكونات:

المقادير:

- ربع كيلو عدس مغسول جيداً

- 2 ثمرة طماطم

- بصلة

- ملح

- شطة

- كمون

- شعرية

طريقة التحضير:

- يغسل العدس جيداً ثم نضعه على النار ونضيف إليه مقدار من الماء ليسلق ثم يترك ليبرد ويضرب ف الخلاط.

- بعد ضربه في الخلاط يضع على النار مرة ثانية، ونضيف إليه الملح والشطة والكمون حسب الرغبة.

- نحضر طاسة بها ملعقة زيت ونحمر الشعرية إلى أن تتحول للون الذهبي الغامق.

- نحضر بصلة مبشورة متوسطة الحجم ونحمرها إلى أن تتحول للون الذهبي ونضيف بعد ذلك كل من الشعرية والبصل إلى العدس، ونترك الحلة على النار لمدة ربع ساعة مع الإستمرار في التقليب.

- حمص الشام

حمص الشام من الأكلات المرتبطة بفصل الشتاء، يمد الجسم بالطاقة ويساعدك على الدفء لاحتوائه على ألياف، كما أنه غنى بالبروتين ويوازن نسبة السكر فى الدم، وتقليل نسبة الكولسترول فى الدم.

ويتميز حمص الشام بسهولة تحضيره فى المنزل، طريقة التحضير:

المكونات:

- ربع كيلو جرام حمص حصى

بصلة كبيرة

ملح وكمون حسب الرغبة

شطة حسب الرغبة

حبة طماطم كبيرة

ليمونة

طريقة التحضير

- في إناء كبير وعلى نار متوسطة نضيف الحمص وغطيه بالماء، يُغلى المزيج ثم تُضاف الطماطم ويُترك على نار خفيفة لمدة 15 دقيقة، ثم يُضاف الثوم، والطماطم، ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق إضافية حتى ينضج الثوم والحمص. قدميها ساخنة على البخار مع الليمون والكمون والفلفل الحار.

- تناول البطاطا الحلوة

تحتوي على نسبة عالية من فيتاميني "أ" و"ج" والبوتاسيوم، وتساعد الألياف والمواد المغذية الأخرى الموجودة في البطاطا إلى الشعور بالدفء، وامداد الجسم بكمية كبيرة من الطاقة.

- شوربة البروكلي

يُعد البروكلي من الأطعمة الصحية التي لا يمكن الاستغناء عنها في فصل الشتاء، إذ يمكنك تناول شوربة البروكلي فهي تساعدك على الشعور بالدفء لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والبوتاسيوم والعديد من الفيتامينات، وله أيضًا تأثير قوي ضد الالتهابات، ويساعد على تحسين أداء جهاز المناعة لمجابهة نزلات البرد.

طريقة التحضير:

- المقادير:

- ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- حباية بصل مفروم وعود كرفس مفروم أيضاً.

- 2 فصوص ثوم مفروم.

- زهرات البروكلي مقطعة ومغسولة جيدا.

- 2 كوب من الماء و4 أكواب مرق دجاد ونصف كوب كريمة.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح وربع ملعقة فلفل أسود.

- طريقة التحضير:

- سخني الزبدة والزيت في مقلاية على نار متوسطة.

- أضيفي بعذ ذلك البصل والكرفس المفروم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل البصل ويتحول للون الذهبي.

- أضيفي بعد ذلك الثوم واستمري في التقليب، ثم أضيفي البروكلي المقطع والماء والمرقة واتركي المزيج حتى يغلي.

- على نار هادئة اتركي المزيج، ثم بعد ذلك اخلطيه في الخلاط حتى يصبح قوامه ناعما، ثم أضيفي الكريمة وقدمي الشوربة ساخنة.