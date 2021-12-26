هل يؤثر على الجنين؟.. أسباب إصابة النساء الحوامل بالإمساك وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

في العديد من حالات الحمل، قد تتعرض العديد من السيدات إلى الشعور بالإمساك الشديد، الذي يمكن أن يستمر لأيام بل أسابيع، ما يسبب لهن الشعور بالآلام، وعدم التحرك بسهولة مع الإجهاد المستمر، ويثير الشعور بالذعر من قبل بعض النساء، خوفا من تأثير الأمر على صحتهن والأجنة أيضا.

لماذا تصاب الحامل بالإمساك؟

الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والولادة بطب القصر العيني، أوضح في لقاء إعلامي سابق، أسباب إصابة العديد من السيدات بالإمساك خلال أشهر الحمل، التي تتمثل في نقص هرمون البروجيسترون، ما يبطئ من عملية حركة الأمعاء، ويظل الطعام داخل المعدة دون حركة، ما يتسبب في هذا الأمر.

ولفت أستاذ النساء والتوليد، إلى أن حدوث الإمساك قد يؤدي بدوره إلى الإصابة بالبواسير والنزيف، ما يشكل خطورة على صحة السيدة الحامل وجنينها.

طرق علاج الإمساك عند السيدات الحوامل

1- طرق علاج طبيعية

ووفق ما ذكر الدكتور عمرو حسن، هناك طريقتين لعلاج النساء الحوامل من الإمساك، وهي الطبيعية أو العلاجية، وتتمثل في:

- تناول طبق السلطة بشكل مستمر، ومن الضروري احتواءه على خس، وخيار، وكابوتشي، والخضروات التي تساعد على تسهيل عملية الهضم.

- ممارسة الرياضة بشكل يومي.

- تناول العديد من السوائل.

- تناول منتجات الألبان بشكل يومي.

- زيادة الألياف في النظام الغذائي.

2- الطرق العلاجية

تتمثل في حصول السيدة الحامل على الملينات التي تكون على شكل نقط، أو أقراص أو دواء للشرب، ولا تشكل أي خطورة على الأم، لكن يلجأ إليها في نهاية المطاف، في حال فشل طرق العلاج الطبيعية.

هل يؤثر الإمساك على الجنين؟

وبحسب ما كشف موقع pregnancy birth baby الصحي الأمريكي، فإن الإمساك وقت الحمل لا يؤثر على الجنين؛ لأنه يحدث في أمعاء الأم فقط، وهذا لا ينتقل إليه.