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ديدان ورؤوس أغنام محمصة.. أغرب أكلات الاحتفال بـ«الكريسماس»

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

رأس الأغنام المحمصة

بات العالم يستعد لتجهيز الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2022، سواء بشراء أشجار عيد الميلاد والزينة، وغيرها من الأمور المرتبطة بمظاهر البهجة بـ رأس السنة، ولأن الطعام جزء طبيعي من أي احتفال، ومنها بالطبع ليلة الكريسماس، لذا هناك مجموعة من الأكلات الغريبة التي تميز كل دولة حول العالم، وترصد «هن» أبرزها، وفقا لصحيفة «مترو» البريطانية.

رأس الأغنام المحمصة

البداية من النرويج، التي يحرص المواطنون فيها على تناول رأس الأغنام المحمصة؛ إذ أنها من الأكلات المرتبطة بـ«الكريسماس»، تُنقع في الملح ثم تجفف، وتحمص على النار، لتصبح شبيهة بالمقرمشات.

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الديدان المقلية في جنوب أفريقيا

وبالانتقال إلى جنوب أفريقيا، نجد أن الديدان المقلية واحدة من الوجبات الرئيسية في ليلة رأس السنة هناك، وتسمى «كاتربيلر»، تتغذى على أوراق شجر «البان»، وبمحض الصدفة يتزامن وقت حصادها مع أعياد الميلاد في بروندي.

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أغرب الأكلات للاحتفال بالكريسماس

- كنتاكي في اليابان

يتناولون في اليابان كنتاكي «الدجاج المقلي» في عيد الميلاد، وسبب هذا التقليد الغريب أنهم لم يحتفلوا بـ«الكريسماس» بتناول وجبة معينة، لذا قرروا أن تكون «الفرايد تشيكن» طبق هذا الاحتفال.

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وتذكر الإحصائيات أن 3.6 مليون أسرة في اليابان تتغذى على «الفرايد تشيكن» كل عام.

- سلطة الرنجة في روسيا

أما في روسيا، نجد أن سلطة الرنجة من أهم الأكلات التي تُحضر للاحتفال بـ«الكريسماس»، وهي مكونة من الرنجة والبصل والبطاطس المسلوقة والبيض والجزر.

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وبالطبع «كنتاكي فرايد تشيكن»، في حد ذاتها ليست غريبة، لكن ذلك بسبب التناول بالتحديد يوم عيد الميلاد.

- الفسيخ والزلابية في بولندا

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ومن الاحتفالات التقليدية في بولندا تحضير «الزلابية» بحشوات مالحة كالجبن واللحوم، وتقدم مع البصل المقلي، بالإضافة إلى تناول الأسماك المملحة كالفسيخ، ظنا منهم أنه يجلب الحظ في العام الجديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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