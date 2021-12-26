تعرفي على الفارق بين خل الطعام وخل التنظيف.. واحذري تواجد هذا النوع في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من إضافته إلى الآكلات والأطعمة المختلفة للحصول على نكهات مميزة وشهية، حتى استخدامه لتعقيم الأسطح وإزالة الروائح الكريهة، يتمتع الخل بقدرات فائقة سواء أكان مادة غذائية، أو كمنظف جيد، لكن قد يختلط الأمر على الكثير من ربات البيوت، حول الفرق بين أنواع الخل، وهل يمكن استخدام نوع واحد للقيام بالأمرين سويًا أم لا.

الفرق بين خل الطعام وخل التنظيف

أليكس فاريلا، المدير العام لخدمة تنظيف المنازل في مدينة دالاس مايدز البريطانية، تكشف ما الفروق بين خل التنظيف والخل المقطر الأبيض المستخدم في الطعام، موضحة أنهما في الغالب متماثلان، فالخل مادة كيميائية قوية جدًا مثل الكحول والكلوريد والأمونيا، وعادة ما يتم تخفيفها بالماء للاستخدام المنزلي، حسب موقع thekitchn العالمي.

وتوضح «فاريلا» أن الفرق بين ما يسمى بخل التنظيف والخل العادي أو خل الطعام هو التخفيف فقط، فالخل الأبيض العادي، بتركيز 4٪ إلى 5٪، هو ما تستخدميه في المطبخ، نظرًا لأنه مخصص للاستهلاك البشري، لذلك فإنه يحتاج إلى اجتياز العديد من الاختبارات، وبالتالي فإن عملية التصنيع أقسى لضمان تلبية المعايير، فعلى سبيل المثال تقول المدير العام لخدمة التنظيف، إن ذلك النوع يكون مخففًا بدرجة كافية بحيث يمكننا استخدامه للطهي، لكن لا يزال لديه ما يكفي من القوة كي يستخدم كـ مطهر.

من ناحية أخرى، فإن خل التنظيف يحتوي على تركيز أعلى يمكن أن يتراوح من 6 في المائة إلى 75 في المائة، وهو أكثر 15 مرة تركيزًا من خل الطهي، مما يجعله منظفًا أفضل نظريًا.

كيفية استخدام خل الطعام وخل التنظيف

تقول الخبيرة البريطانية، إنه يمكن استخدام خل الطهي كخل للتنظيف، لكن لا يمكن القيام بالعكس، لأن النوع الأخير يمكن أن يضر بصحتك بسبب التركيز، علاوة على ذلك، نظرًا لأنه ليس مخصصًا للاستهلاك البشري، فيمكن العثور على آثار لمواد كيميائية أخرى، وبعضها يحتوي على مواد عطرية.

وبالمثل يجب الحذر من أنه كلما زاد تركيز خل التنظيف، كلما تم الحاجة إلى توخي الحذر عند التعامل معه لأنه قد يكون قاتل في بعض الأحيان في حال استخدامه بالخطأ في الأطعمة بسبب تركيزاته العالية، وينبغي إبعاده في تلك الحالة عن مطبخك كي لا يتم الخلط بينه وبين المخصص للطعام عن طريق الخطأ.