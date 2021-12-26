أفضل ثنائيات الأبراج في العلاقة العاطفية.. «الحمل والدلو» ضد الملل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في ظل غياب التفاهم وكثرة المشاكل والمشاحنات، أصبح الغالبية العظمى إن لم يكن الجميع، يبحثون عن التوافق في علاقاتهم العاطفية مع شرك الحياة، ففي كثير من الأحيان برغم وجود الحب يكون الوفاق غائبا عن الطرفين، وتقدم «هن»، خلال التقرير التالي أفضل ثنائيات الأبراج في العلاقات العاطفية، وفقا لموقع «limelight».

ثنائيات الأبراج في العلاقة العاطفية

برج العذراء والجدي

يمكن القول عن العلاقة بين مواليد برج العذراء والجدي، من أفضل الثنائيات المتناغمة، لامتلاك كلا البرجين طاقة إيجابية وإصرارهم على تحقيق النجاح.

برج الحمل والدلو

العلاقة العاطفية بين مواليد برج الدلو والحمل، خالية من الملل فكلاهما يعشق المغامرات ويفضلان لحظات الجنون، ويجدان متعة في تجربة الأشياء الجديدة.

برج العقرب والحوت

من العلاقات العاطفية المثالية بين مواليد العقرب والحوت، وغالبا ما تنتهي بالزواج، خاصة إذا كانت المرأة مواليد الحوت والرجل من مواليد العقرب، فأنثى الحوت تمتلك قدرة رهيبة على الاحتواء.

التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج الستة

برج الحمل

هناك احتمال كبير بحدوث قفزة في وضعك المالي هذا العام، وحدوث بعض التغييرات الكبيرة في حياتك الشخصية والمهنية.

برج الدلو

عام 2022 سيكون مبشرا على مواليد برج الدلو على الصعيد العملي، وسيحققون أرباح كثيرة، والعلاقات العاطفية ستنتهي بالزواج.

برج الحوت

مواليد برج الحوت لديهم فرصة كبيرة للذهاب في رحلة خارجية، وتصادفهم العديد من التغييرات الإيجابية على مختلف الأصعدة.

برج العقرب

يواجه مواليد برج العقرب بعض التغييرات الرومانسية في حياتهم الشخصية، بالإضافة لتدهور الوضع المادي في بداية العام.

برج العذراء

اختفاء عقبات العمل والتغلب عليها بكل شجاعة، وتحقيق نجاحات متتالية في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

برج الجدي

تحديات جديدة ومختلفة في انتظار مواليد برج الجدي، لكنهم سيتخطونها بشكل شجاعة وإصرار.