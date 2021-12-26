صور احتفالات الفنانات بالكريسماس.. «فساتين باللون الأحمر ولحظات مع الأسرة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتفل الفنانات بالكريسماس 2022، ويحرصن عادة على مشاركة متابعيهن باحتفالاتهن المميزة سواء بجلسة تصوير مختلفة أو بصحبة أسرهن وذويهن بجانب شجرة الكريسماس والزينة المضيئة، ويتفاعل المتابعين مع صورهن.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، احتفال الفنانات بأعياد الكريسماس ونشر صورهن عبر حساباتهن على «إنستجرام».

روبي

الفنانة روبي نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جلسة تصوير جديدة خضعت لها احتفالًا بالكريسماس 2021، واختارت روبي ارتداء فستان فستان قصير من اللون الأسود فوق الركبة، ونسقت معه جاكت أسود فرو طويل، مع حذاء ذي كعب عالٍ، واعتمدت على ترك شعرها المموج ووضعت المكياج المناسب لإطلالتها الأنيقة.

ريا أبي راشد

الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، التي شاركت متابعيها، بصورة جمعتها مع طفلتها دون أن تظهر وجهها، وأيضًا زوجها، وظهرت ريا مرتدية فستان قصير وعليه جاكت أسود طويل، كما تركت شعرها منسدلًا.

نسرين طافش

أما الفنانة السورية نسرين طافش، شاركت متابعيها بإطلالتها بمناسبة رأس السنة الجديدة، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وارتدت فستان سواريه من «قشر السمك»، واعتمدت شعرها منسدلا علي كتفيها.

رزان مغربي

وظهرت الفنانة رزان مغربي، وهي تحتفل بالكريسماس بإطلالة جذابة، وارتدت فستان أنيق من اللون الأحمر الناري وبجوارها شجرة الكريسماس، وعلقت «عيد ميلاد مجيد».

مي سليم

وشاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بإطلالة أنيقة جذابة، حيث ارتدت فستان انيق باللون الأحمر الناري وبجوارها شجرة الكريسماس، ما أثار إعجاب متابعيها.

غادة عبدالرازق وزوجها

احتفلت الفنانة غادة عبدالرازق بالكريسماس، مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، ونشرت صور عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت بإطلالة شتوية جذابة بجوار شجرة عيد الميلاد، وعلقت على الصورة التى نشرتها، قائلة: «ميري كريسماس».