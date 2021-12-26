طريقة عمل «القرص الطرية» حلو وحادق.. كأنها جاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المعجنات من الأطعمة سهلة التحضير والتي يحبها الكثير، فيمكن تناولها على وجبة الإفطار أو حتى في العشاء، ومن أكثر الأنواع التي تبحث ربات البيوت عن عملها «القرص الطرية»، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بحشوات مختلفة «حلو أو حادق»، على طريقة الشيف سارة عبدالسلام، مقدمة برنامج «سنة أولى طبخ».

مقادير القرص الطرية

كيلو ونصف دقيق

نصف لتر لبن رايب أو زبادي

نصف كوب سكر

نصف كوب سمنة جنة

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة صغيرة ملح

ماء للعجن ويمكن استبداله باللبن الرايب

ضعي على الوجه الآتي:

بيضة

ملعقة كبيرة حليب

رشة قهوة سريعة الذوبان

حبة البركة

سمسم

سكر خشن

زعتر

شطة

حبوب كمون

قرص بحشوة الجبنة بالزيتون

جبنة بيضا

بقدونس مفروم

زيتون أسود شرائح

حشوة الجبنة بالفلفل

١فلفل أحمر حار مفروم

فلفل رومي مفروم

فلفل الوان مفروم

كزبرة مفرومة

طريقة التحضير

يخلط السمنة مع السكر والخميرة واللبن الرايب.

يخلط الدقيق مع الملح.

تصب المكونات السائلة على خليط الدقيق وتخلط.

الآن ضيفي الماء أو اللبن الرايب للعجن حتى تتوقف العجينة من الالتصاق في اليدين.

ضعي العجينة في بولة وتغطى بالبلاستيك وتترك في مكان ساخت حتى تختمر.

تحضر جميع الحشوات بخلط كل المكونات معا وتترك جانبا.

تضرب البيضة سريعا مع اللبن وتترك جانبا.

تكور كل قطعة من قطع العجينة حتى تصبح ملساء.

تفرد الكور ببطن اليد

ترص القرص السادة بعد الفرد في صينية الخبز وتدهن بالبيض.

يمكنك رش الوجه بالسمسم وحبة البركة وهو اختياري

تضاف الحشوة في منتصف العجينة بعد ان تفرد ببطن اليد.

تغلق العجينة على الحشوة تماما وتكور مرة أخرى ثم تبطط وتفرد

ترص القرص المحشية على صينية خبز ويدهن الوجه بخليط البيض

تخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 220