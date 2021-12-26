شبيهة لقاء الخميسي.. تحدت السرطان في 7 شهور: «كانوا بيقولوا 10 أيام وتموتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 16 عامًا مكثتهما بالدولة الإيطالية، عقب دراستها الإعلام بمصر، وزواجها وانتقالها للخارج، لم ينسى خلالهم أصدقاؤها وحتى المارة بالشارع، ملامحها التي تشابهت كثيرًا مع ملامح الفنانة المصرية الشهيرة لقاء الخميسي، ففي كل زيارة لمصر، كانت ترى عيون من حولها تنظر بتمعن، يعتقدون أنها هي الممثلة الشهيرة، صورة جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت التفاعل الكبير مع ملامحها بين الفتيات عبر المجموعات الخاصة بهن، متسائلات عن حقيقة قرابتها للمثلة لقاء الخميسي، وكيف تشابهتا في الملامح لهذا الحد.

الناس كلها بتشوف أني شبهها لكن أنا لاء

أميرة أبو جميل، صاحبة الـ 40 عاما، لم تتوقع هذا التفاعل الكبير مع صورتها على إحدى المجموعات بسبب هذا التشابه مع الممثلة الشهيرة: «معرفش أن الموضوع هيتفاعل معاه الناس بالشكل ده، يمكن أنا مش بشوف الشبه ده، لكن ناس كتير جدًا بتشوفه وتقولي». متابعة: «أنا مبشوفش ده، لكن صحابي واللي حواليا على طول شايفينه».

تحدت السرطان في 7 شهور: «كانوا بيقولوا 10 أيام وتموتي»

قصة تحدي طويلة، وربما قاسية عاشتها «أميرة» صاحبة الصورة، كشفت عنها عقب انتشار الصورة، خلال حديثها لـ «هُن»، مؤكدة أنها أصيبت بـ المرض الخبيث منذ أكثر من 3 أعوام، تحديدًا عقب ولادتها لتؤامها «بلال وبيجاد» في إيطاليا: «بعد الولادة كنت حاسة أن في حاجة فيا غلط بس كنت فاكرة تعب من الولادة، لحد ما روحت عملت تحليل دم وبعته للمستشفى اللي ولدت فيها ولقيتهم تاني يوم متصلين بيا عشان اروحلهم بسرعة، لحد ما صدموني».

صدمة كبيرة للسيدة بعدما علمت بإصابتها بسرطان نادر في المشيمة: «قالولي عندك كانسر نادر بيجي مع الحمل بس، وبيكون في المشيمة، يعني لا ينفع استئصال ولا شيل رحم، حالتك حرجهة جدا لازم تبدأي بسرعة كيماوي ولازم مسح ذري ولازم تتحجزي حالا، قدامك 10 أيام وتموتي لو مبدأناش».

تفكير متصل بأطفالها فقط، كان كل مايسيطر على «أميرة» خلال بداية رحلتها مع الكيماوي: «كل تفكيري كان هودي ولادي فين؟ دول عندهم 40 يوم، وأحنا بطولنا في الغربة ملناش إلا ربنا وبنتي الكبيرة اللي متعلقة في رقبتي، وأهلي اللي هيتوجعوا عليا في مصر وهما مش قادرين يكونوا جنبي».

رحلة 7 شهور مع العلاج.. حلقت شعري لنفسي

رحلة 7 شهور مع الكيماوي والعلاج لم تكن هينة على الإطلاق: «اتحجزت واتعملي مسح ذري واكتشفوا أن الورم انتشر في الرئة بسبب تأخيري لأن نوع الورم ده شرس جدًا، وبدأت من تاني يوم كيماوي من أقوى نوع عشان يشوفوا استجابة جسمي، شعري حلقته بنفسي وقلت بيدي لا بيد الكيماوي، وكنت مستعينة بالله».

مواقف دعم كبيرة ساهمت في العلاج، بجانب الكيماوي، تسردها السيدة: «الدولة تساعدني وعينولي أسرة ترعى الولاد وحق ربنا الستات المصريات في ميلانو كلهم كانو عاوزين ياخدوا عيالي، والمستشفى خاطبت السفارة الإيطالية في مصر بسرعة اعطاء الفيزا لـ بابا وماما لان الحالة النفسية والصحية محتاجه أهل وحصل».

«ربنا ابتلاني وأنا راضية وأنا مؤمنة بالمقولة اللي بتقول أن الله لا يعطي أصعب معاركه إلا لأقوى جنوده، فضلت لمدة 7 شهور باخد جرعات كل أسبوع، شعري وقع و صحتي اتدهورت بس النفسية بعون الله كانت حديد، والحمد لله جسمي استجاب للعلاج والحمد لله الذي شفاني».