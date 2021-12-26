«أم نور» صاحبة فيديوهات الطبخ بغرفة النوم تكشف حقيقة مشاركتها في عمل فني ومهرجان شعبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل غرفة نوم منزلها البسيطة، من منزلها الشعبي، الذي يقع في أحد الشوارع الجانبية لمنطقة شبرا، بدأت في طهي «الكفتة»، موثقة كل التفاصيل لحظة بلحظة، ومشاركتها عبر منصة «التيك توك» لتتصدر محركات البحث خلال عام 2021، بعدما عُرفت بـ «صاحبة فيديوهات الكفتة في أوضة النوم».

أم نور، إحدى مشاهير التيك توك، التي تصدرت المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي خلال العام، حيث بحث عنها الرواد بسبب مقاطع فيديوهاتها الشهيرة والمثيرة للجدل، مابين المتعاطف معها والمتابعين لها مع كل ظهور، ومابين منتقديها، ومنتقدي ماتقدمه وما تفعله عبر منصات مواقع التواصل لاجتماعي.

يعني إيه تريند؟ والناس بتدور عليا ليه؟

في أول تعليق لها على تصدرها محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت السيدة «أم نور» عدم درايتها الكاملة بتفاصيل ومعنى كلمة «تريند»، قائلة: «يعني إيه تريند والناس ليه بتدور عليا، أنا بعمل فيديوهات الناس تحبها وخلاص، وهما حبوني كده، بس معرفش يعني إيه تريند ولا بحث».

وعن مقاطع الفيديو المثيرة للجدل، وإمكانية تغير الصورة التي تقدمها، أشارت أنها لم تغير من مقاطع فيديو الطهي داخل غرفة النوم، خلال حديثها لـ «هُن»: «الناس عرفتني وحبتني ومتابعيني كتير، بيطلبوا أكلات وبعملهالهم ويتفاعلوا معايا».

حقيقة مشاركتها في عمل فني ومهرجان شعبي

وعن حقيقة مشاركتها في عمل فني ومهرجان شعبي، كما يتداول البعض، نفت «أم نور» الأمر، مؤكدة أنها تفضل ما بدأت فيه والاستمرار عليه.

زوج أم نور صاحبة فيديوهات الكفتة: «لسة مكسبتش حاجة»

وكان«رمضان» زوج أم نور، علق من قبل فرض الضرائب، على صناع المحتوى، قائلًا: «أنا مسمعتش ومحدش قالي حاجة».

وعن الأموال التي يتقاضاها من مقاطع الفيديو، أكد أن عدد المتابعين وصل إلى 500 ألف: «أحنا مش بناخد حاجة، ومكسبناش ولا جنيه، عندنا مشاهدين وكنا فاكرين هنكسب بس مجالناش حاجة».