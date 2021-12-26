دراسة: الزبادي يخفض ضغط الدم.. واستشاري يرد: لم يثبت علميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

أجريت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة جنوب أستراليا، عن أن تناول الزبادي له علاقة بخفض مستويات ضغط الدم المرتفع إلى المعدل الطبيعي، حيث ظهرت نتائج خفض مستوى ضغط الدم لدى الذين تناولوه بكميات قليلة، ولكن كانت النتائج أقوى بالنسبة لمتناوليه بانتظام، ولكن الدراسة لم تثبت نتائج على الأشخاص الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

دراسة توضح فائدة الزبادي لعلاج ضغط الدم المرتفع

كما أثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يأكلون الزبادي بانتظام يكونون أصغر سنًا، إذ يقول القائمون على الدراسة: «إن عامل الخطر الأساسي للإصابة بالأوعية الدموية وأمراض القلب هو ارتفاع ضغط الدم، لذلك كان من الضروري البحث لإيجاد حلول علاجية طبيعية لتنظيمه»، وذلك وفقًا لموقع « Miami herald».

وكشف الباحثون خلال الدراسة أن منتجات الألبان عامًة تحتوي على عناصر المغنيسيوم، البوتاسيوم، والكالسيوم، وجميعها تساعد على تنظيم معدل ضغط الدم إلى المعدل الطبيعي، بالإضافة إلى أن الزبادي ضروري بشكل خاص لاحتوائه على بكتيريا تدعم إفراز البروتينات التي تساعد في خفض مستوى الدم.

لا علاقة للزبادي بخفض ضغط الدم حتى الآن

يقول الدكتور أيمن الشاذلي استشاري الأمراض الباطنية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر لـ«هن»، إن من المعروف والمثبت علميًا أن الزبادي لها دور كبير الحفاظ على سلامة الجلد، والبشرة وتجديد الخلايا الميتة، بالإضافة إلى فوائدها في المساعدة على تأخر علامات الشيخوخة لاحتواءها على عنصر الزنك، والكالسيوم.

وتابع «الشاذلي» أنه بالنسبة لدور الزبادي في خفض ضغط الدم المرتفع يلزم إثبات ذلك علميًا، مشيرًا أن الأبحاث ما زالت قائمة.

فوائد تناول الزبادي

ووفقًا لموقع «Health Line» تتمثل فوائد تناول الزبادي فيما يلي:

- تعمل على دعم الجهاز المناعي.

- تقي من هشاشة العظام.

- تدعم صحة القلب.

- تساعد في التحكم في وزن الجسم.

- تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين.