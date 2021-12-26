خبراء روس يكشفون معلومات عن "أوميكرون"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أفاد وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بأن المعلومات التي تم جمعها خلال زيارة الخبراء الروس إلى جنوب إفريقيا، تدل على أن متحور "أوميكرون" ينتشر أسرع بكثير من السلالات السابقة.

وقال أثناء زيارة عمل إلى مدينة روستوف الروسية الواقعة على نهر الدون: "قيم الخبراء السير السريري وخصائصه. واتضح أن هذه السلالة تنتشر أسرع بكثير.. ويصاب بها أكبر عدد من الأطفال"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن سير المرض بعد الإصابة بمتحور "أوميكرون" يشبه أعراض الإنفلونزا.

كما أفاد بأن أنظمة الاختبار الموجودة لتشخيص فيروس كورونا قادرة على كشف المتحور "أوميكرون". حيث قال الوزير: نرى أن كل أجهزة الكشف عن فيروس كورونا المستجد الموجودة حاليا في السوق، يمكنها كذلك الكشف عن المتحور "أوميكرون".

وشدد الوزير الروسي على أن فعالية لقاح "سبوتنيك - V" ضد المتحور"اوميكرون" انخفضت بشكل قليل، لكن الحماية الموثوقة ضد هذا الفيروس تظهر بعد تلقي جرعة معززة.