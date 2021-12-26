الامارات | إطلاق مسابقة «أجمل لمّة عائلية في العالم»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسابقة «أجمل لمّة عائلية في العالم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حملة أجمل شتاء في العالم مسابقة «أجمل لمّة عائلية في العالم»، التي تلتقط بالصورة والفيديو أجمل اللحظات الأسرية واللقاءات العائلية في شتاء الإمارات، وترسّخ مكانة الدولة وجهة سياحية موحّدة بتنوّعها وتكاملها واحتضانها للجميع كأسرة واحدة.

وتمثل المسابقة دعوة مفتوحة لكل سكان الدولة، لمشاركة أجمل اللقطات والمقاطع المصورة للقاءاتهم العائلية واجتماعاتهم الأسرية في ربوع الإمارات، سواء في المنزل أو على شاطئ البحر أو في الصحراء أو على سفوح الجبال أو في القرى والبلدات ومدن الدولة، ومن ثم نشرها عبر وسم حملة #أجمل_شتاء_في_العالم.

وتدعم المسابقة أهداف «حملة أجمل شتاء في العالم»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأسبوع الماضي، عبر حسابه على تويتر قائلاً: «حملة أجمل شتاء في العالم هدفها داخلي بالدرجة الأولى.. هدفها عائلي.. وأن تجتمع أسرنا في وطننا الجميل، وأن تستمتع الأسر من دبي وأبوظبي بجمال رأس الخيمة والفجيرة، وأن تقضي الأسر من بقية الإمارات أجمل الأوقات في منشآت أبوظبي ودبي السياحية العالمية».

وتتواصل المسابقة من 25 ديسمبر 2021 إلى آخر يناير 2022، بحيث يتم اختيار أفضل مشاركة في مسابقة «أجمل لمّة عائلية في العالم» لتكريمهم بجائزة، وهي عبارة عن سيارة عائلية.

وتشرك مسابقة «أجمل لمّة عائلية في العالم» كل أفراد الأسرة في فعاليات شتاء الإمارات، من خلال التنافس على التقاط أجمل صورة عائلية، والتركيز على الجانب الإنساني، وقيمة الأسرة، ودفء علاقاتها وأواصرها كرابط حيوي يمنح المجتمع في الإمارات صيغته المتلاحمة والمتضامنة، ويعزز قضاء مزيد من الأوقات الجميلة مع العائلة في أجواء شتاء الإمارات.

وتسهم المسابقة في ترسيخ السُمعة العالمية لدولة الإمارات وجهة سياحية واحدة، تماشياً مع المبدأ السادس من «مبادئ الخمسين». كما تكوّن المشاركات المتنوّعة من آلاف الأسر من شمال الدولة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها صورة كبرى متكاملة تزيّنها أجمل معالم الإمارات، وتميّزها قيم وروح الأسرة الواحدة في البيت المتوحّد، لتقدم للعالم الهوية السياحية الموحّدة للدولة. وتتكامل مسابقة «أجمل لمّة عائلية في العالم» مع الفعاليات المتعددة المصاحبة للنسخة السنوية الثانية من حملة «أجمل شتاء في العالم»، الأولى من نوعها، التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث، من 15 ديسمبر 2021 إلى نهاية شهر يناير 2022، وتسلط الضوء على أجمل المعالم والوجهات السياحية والترفيهية والطبيعية في مناطق وإمارات الدولة ككل، وجهة واحدة.

• يمكن للجميع في مجتمع الإمارات نشر مشاركاتهم عبر وسم #أجمل_شتاء_في_العالم.

• «الحملة» تقدم سيارة عائلية لأفضل مشاركة في مسابقة «أجمل لمّة عائلية في العالم».

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