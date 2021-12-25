أول عزومة في منزل «حمدي ووفاء» بدبي.. حمام بالجمبري وبط ومحاشي «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو استمر نحو نصف ساعة، وحقق نحو نصف مليون مشاهدة خلال 3 ساعات فقط، استعرض اليوتيوبرز «حمدي ووفاء» أول عزومة في منزلهما الجديد بدبي بعد شرائه مؤخرًا.

وقرر الثنائي تنظيم عزومة لبعض اليوتيوبرز من مختلف الجنسيات، والموجودين في دبي، أعدتها «وفاء» زوجة «حمدي»، وذلك قبل أيام من الولادة.

عزومة حمدي ووفاء في منزلهما الجديد

واستعرض «حمدي ووفاء»، كمية كبيرة من الأشياء التي اشترياها قبل إعداد العزومة، التي شهدت أشهى وأشهر الأطباق المصرية الشهيرة، أمثال المحاشي، الممبار، البط، الحمام بالجمبري وغيرها الكثير والكثير.

واعتاد «حمدي ووفاء» تصوير العديد من مقاطع الفيديو في المطبخ، ورصد الأطباق التي تطهيها الزوجة، فضلًا عن تصوير الحياة الخاصة والشخصية لهم، لزيادة أعداد المشاهدات وتربح الأموال الطائلة منها.

حمدي ووفاء يستعرضان منزلهم بدبي

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصدر الثنائي محركات البحث، عقب خروجهم في مقطع فيديو وهما يستعرضان منزلهما الجديد بدبي، وجاء المنزل مكونا من طابقين مع حمام سباحة، وحديقة كبيرة.

من هما حمدي ووفاء؟

يوتيوبرز متزوجان منذ عدة سنوات، ولديهما 4 أطفال صغار، وفي انتظار الخامس.

بدأ نشاطهما عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» منذ ثلاثة أعوام.

لديهما أكثر من 4 ملايين مشترك عبر قناتهما.

يصوران أفيديوهاتهما في المنزل ويعرضان حياتهما الشخصية والخاصة.

شقيقته هي اليوتيوبر «أم زياد» التي لفظت أنفاسها الأخيرة منذ عدة أشهر نتيجة الاختناق بالغاز.

قدم لزوجته سيارة فارهة باهظة الثمن خلال الأشهر القليلة الماضية.

تحقق مقاطع فيديوهاتهما ملايين المشاهدات.