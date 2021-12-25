حلويات عيد الميلاد في العالم.. كعكة العشاق إيطالية و«رز باللبن» برتغالي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحلوى من الوجبات الأساسية خلال احتفالات أعياد الميلاد، وتقدم كل دولة أشهى ما لديها من أنواع تشتهر بها، فلكل بلد تقاليده في الطعام الخاصة بالعطلات والأعياد، فيما يلي يستعرض لك «هن» مجموعة من أشهر حلوى أعياد الميلاد حول العالم وفق موقعي fouraroundtheworld و brightside.

كعكة yule log أو BÛCHE DE NOEL في فرنسا

كعكة فرنسية تقليدية تقدم عشية عيد الميلاد بعد قداس منتصف الليل، تكون على شكل أسطواني محشوة بكريمة الشوكولاتة، مع إضافة السكر البودرة على الوجه، ليبدو كالثلج.

أرز باللبن برتغالي

بودينج الأرز البرتغالي هو الحلوى التقليدية ليلة عيد الميلاد في البرتغال، تمنحك هذه حلوى توازنا مثاليا بين الراحة والسعادة، يمكن تقديمها ساخنة أو مباشرة من الثلاجة عشية عيد الميلاد.

كعكة العسل في سلوفاكيا

تتكون من 4 طبقات رقيقة من شرائح الكيك بنكهة العسل، محشوة بخليط البودينج الكريمي وطبقة من المربى، ثم تعلوها طبقة رقيقة من صوص الشوكولاتة.

كعكة tres leches في المكسيك

كعكة شعبية شهيرة في أمريكا الجنوبية والوسطى، يستخدمون لصنعها 3 أنواع من الحليب، الحليب المُبخر، الحليب المكثف والقشدة الثقيلة.

كعكة البولو ري

من الصعب تخيل عيد الميلاد في البرتغال بدونها، تقدم طوال شهر ديسمبر حتى 6 يناير، تبدو الكعكة وكأنها تاج مع فواكه حلوة ومكسرات فوقها.

الحلوى الإيطالية

ينقسم الإيطاليون إلى مجموعتين مختلفتين، منهم من يتناول «باندورو» Pandoro، أو خبز الخميرة الحلو الذي يشبه الهرم، وأصله يرجع إلى مدينة فيرونا، وآخرون يتناولون «بانيتوني» Panettone، وهي كعكة خفيفة حلوة، محشوة بالفاكهة المجففة، وتقول الروايات إن أحد الخبازين ابتكرها لحبيبته، لذا هي تناسب العشاق.

Christmas pudding في إنجلترا

بودينج عيد الميلاد هي حلوي يتم تحضيرها قبل عدة أسابيع من عيد الميلاد ويحفظ في مكان بارد، ليتم تقديمه في اليوم الأول من العطلة عيد الميلاد، تحتوي هذه الحلوى على الفواكه المجففة والمكسرات.