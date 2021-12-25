استشاري نسا: أضرار الدفاية الكهربائية على الحامل تخاريف

القاهرة - سمر حسين - صحة

أضرار الدفاية الكهربائية على الحامل تبحث عنها العديد من السيدات خلال أشهر الحمل، اعتقادًا منهن أن الحرارة الدافئة تؤثر على الجنين، وقد تصيبه بالضرر، وفقًا لبعض الأقاويل المتداولة بين مجتمع السيدات.

أضرار الدفاية الكهربائية على الحامل

ورد الدكتور محمد رياض استشاري النساء والتوليد على الأقاويل المتداولة، مؤكدًا أن الأمر عارٍ تمامًا على الصحة، ولا يوجد أي سند طبي أو علمي يشير للأمر، وفقًا لحديثه لـ «هُن»، قائلًا: «استحالة الجنين يحس بأي عوامل خارجية، برودة أو دفئ، واللي بيتقال تخاريف».

وتعد الدفايات الكهربائية من أهم الأجهزة الكهربائية في منزلك خاصة خلال فصل الشتاء، كي تتمتع بالدفء خلال وجودك بالمنزل، إلا أن الأمر يحتاج طريقة خاصة للتعامل معها لتفادي أضرارها.

كيف تتعاملين مع الدفاية الكهربائية في الشتاء؟

وإليكٍ نصائح للتعامل مع الدفاية الكهربائية لتفادي مشاكلها.:

- نظفي الدفاية بشكل دوري باستخدام قماشة قطنية.

- احتفظي بالدفاية في مكان جاف طوال فترة تخزينها، بعيدًا عن الأماكن التي بها بلل أو رطوبة.

- فحص الدفاية قبل استخدامها للتأكد من الصمامات.

- يجب فتح النافذة عند استخدام الدفاية لتجنب الاختناق.

- وضع الدفاية بعيدًا عن الأقمشة، وخاصة الحراير والستان.

- إبعاد الدفاية عن السجاد المصنوع من خيوط «البلوستر».

- تجنبي وضع الفيشة في الوصلات الكهربائية، كي تتجنبي حدوث ماس كهربائي أو«السخونة».

- ابعدي الدفاية عن الأطفال قدر الإمكان.

- تجنبي النوم مع تشغيل الدفاية،

- تجنبي تشغيلها لفترة طويلة.

- عليكِ فصل الكهرباء عن الدفاية في حالة تشغيلها لفترة طويلة.