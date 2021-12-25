هذا ما يحدث لجسمك عندما تأكل البطاطس كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البطاطس من أكثر الأطعمة المحببة لدي كثير من الأشخاص، لما لها من عديد من الفوائد الصحية المفيدة لجسم الإنسان.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عندما تتناول البطاطس يوميا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- غنية بالعناصر الغذائية:-

تحتوي على عديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، مثل: المغنيسيوم والحديد والزنك والصوديوم والكالسيوم، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامين ج والألياف المفيدة للبشرة والأمعاء.

- الحفاظ على صحة العظام:

يساعد وجود الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك في البطاطس في بناء بنية العظام وقوتها، أما الزنك يساهم في نضوج الكولاجين في الجسم.

- جيد لصحة القلب:

تعمل مستويات فيتامين ب 6 وفيتامين ج والألياف والبوتاسيوم على تدعيم صحة القلب وخفض نسبة الكوليسترول الضار.

- تنظيم ضغط الدم:

بفضل احتوائها على كمية وفيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، ما يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.