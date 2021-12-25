عرض لـ أوميكرون يظهر على حالات الإصابة الشديدة ويستمر حتى 13 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع تفشي سلالة أوميكرون من كورونا، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن المتغير الجديد يشبه أسلافه أكثر مما كان الخبراء يعتقدون في البداية، ففي التطورات الأخيرة، يُقترح أن أحد أعراض المرض الشديد يمكن أن يستمر حتى 13 يومًا، وفقًا لموقع express.

منذ اكتشاف أوميكرون في جنوب إفريقيا الشهر الماضي، حقق متغير انتشارًا سريعًا في جميع أنحاء العالم، مما يدل على معدلات نقل غير مسبوقة.

ويسعى الباحثون جاهدين لتحديد مدى خطورة التهديد الذي يشكله على الدفاعات المناعية الحالية، لكن الأدلة حتى الآن لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، فمن بين البيانات المتاحة، تصف تقارير المرض الشديد باستخدام أوميكرون ضيق التنفس لمدة 13 يومًا، ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن ضيق التنفس قد يكون أكثر شيوعًا بين غير المطعمين.

اقترحت شركة التأمين الصحي في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي أن الحكة والتهاب الحلق، إلى جانب احتقان الأنف والسعال الجاف وآلام العضلات في أسفل الظهر كانت جميعها شكاوى سائدة من أوميكرون.

وتشير تقارير منفصلة إلى أن علامات التحذير السابقة قد تشمل الصداع وآلام العضلات والتعب والعطس والتعرق الليلي، وفي حالات نادرة، تم اقتراح أن ضيق التنفس قد يحدث بين غير المطعمين.

يُعزى ضيق التنفس الذي يستمر حتى 13 يومًا إلى حالات الإصابة الأكثر شدة بالمتغير، وفقًا لصحيفة الإندبندنت.

هذه النتيجة مهمة في ضوء التقارير الأخيرة الصادرة عن جامعة إمبريال كوليدج بلندن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تفيد بأن المتغير قد يثير ردود فعل شديدة مثل تلك التي شوهدت مع متغير دلتا، مما يتناقض مع التقارير المنتشرة على نطاق واسع بأن الفيروس يثير ردود فعل "خفيفة".

وكتبت الجامعة: "لا تقدم الدراسة أي دليل على أن أوميكرون أقل خطورة من دلتا، ويُحكم عليها إما من خلال نسبة الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالأعراض، أو من خلال نسبة الحالات التي تسعى للحصول على رعاية المستشفى بعد الإصابة."

وفقًا لخبير الأوبئةكلارك-كوتايا، تختلف الأعراض اعتمادًا على ما إذا كان الأفراد قد تم تطعيمهم ضد الفيروس أم لا، مشيرًا إلى أن بعض المرضى عانوا من ضيق في التنفس والسعال وأعراض أخرى شبيهة بأعراض الإنفلونزا مماثلة لتلك التي تظهر بين الأشخاص غير المطعمين بدلتا.

ناقض الدكتور هيو كاسيير، مدير خدمات الرعاية الحرجة في مستشفى ساندرا أطلس باس للقلب، نيويورك، هذه الادعاءات، مشيرًا إلى أن البديل قد يعمل مثل التهاب الشعب الهوائية أكثر من الالتهاب الرئوي.

قال: "عادة لا يصاب المصابون بالتهاب القصبات الحاد بضيق في التنفس،

وأنهم يميلون إلى إنتاج البلغم، ويميل مرضى الالتهاب الرئوي إلى ضيق التنفس والشعور بالتعب أكثر من التهاب الشعب الهوائية بشكل عام".

اقترح خبراء الصحة أن أعراض المتغير الجديد أكثر شبهاً من أعراض السلالات السابقة، وأن أحد الأعراض التي تم الإبلاغ عنها بشكل أقل مع أوميكرون هو فقدان حاسة الشم والذوق، والذي شوهد في 41٪ من المصابين بالسلالة الأصلية لكورونا.