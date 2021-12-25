إطلالات اليوم: رانيا يوسف جريئة.. وبسنت شوقي بـ عباءة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رانيا يوسف:

أطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان كت قصير باللون الأحمر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

بسنت شوقي:

ارتدت الفنانة بسنت شوقي بـ عباءة بأكمام باللون البيج، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون البيبي بلو، وتركت شعرها منسدلا.

غادة عبد الرازق:

تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بسزيت شيرت باللون البرتقالي ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

جورجينا طواف:

ظهرت الفنانة جورجينا طواف بفستان قصير بنقشة التايجر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

هنادي مهنا:

وارتدت أيضا الفنانة هنادي مهنا شميز باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.