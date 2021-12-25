"فأر في رغيف عيش".. شاهد أغرب 8 لقطات في عام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

"فأر في رغيف عيش وضفدع في الفلفل"، هي أمثلة لأشياء غريبة اكتشفها الأشخاص وأرادوا أن يوثقوها، في عام 2021، الذي اقترب من النهاية.

الخليج 365 يستعرض في هذا التقرير أغرب 8 أشياء تم اكتشافها في عام 2021، وفقا لما جاء في موقع" eatthis".

- ضفدع في الفلفل:

عثر زوجان كنديان على "مفاجأة غريبة" داخل ثمرة فلفل خضراء، اشترياها من أحد متاجر البقالة.

وهو وجود كائن بحجم ضفدع حي داخل حبة فلفل قشرتها سليمة، ولا توجد بها أي فتحات.

ووفقا لما نقل "سكاي نيوز" فإن ذلك الضفدع الذي يعتقد أنه من فصيلة ضفادع الشجر لم يصب بأي أذى خلال تقطيع الزوجين لثمرة الفلفل بسكين المطبخ، قبل أن يسارعا بالثمرة إلى متجر البقالة، الذي أبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم الكيبيك.

- فأر في رغيف خبز:

اكتشف أحد الأشخاص من أوكسفوردشاير بإنجلترا فأرًا ميتًا مخبوزًا في رغيف خبز كان قد اشتراه للتو من البقالة.

- فأر في فاصوليا معلبة:

تم تغريم بائع بريطاني مبلغ 8000 جنيه إسترليني (حوالي 12000 دولار أمريكي) بعد أن عثر أحد العملاء على فأر ميت في علبة حبوب من ماركة المتجر.

- ماكينة حلاقة بالآيس كريم:

وجد أحد الأشخاص شفرة حلاقة في عبوة آيس كريم يسمي ستيفاني جرانجر من كيلجور.

- أصابع مقطعة في كاسترد مثلج:

وجد رجل آخر مقيم في نورث كارولينا إصبعًا مقطوعًا في عبوة كاسترد مثلج.

- إصبع بشري في البرجر:

كانت ستيفاني بينتز من بوليفيا، تتناول سندويتش برجر، واكتشفت مفاجئة صادمة بعد مضغ شيء غير مألوف، أصيبت بالصدمة والاشمئزاز، وهو العثور على إصبع بشري مقطوع داخل البرجر.

- الزجاج في أغذية الأطفال:

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن امرأة في بروكلين، نيويورك، أطعمت رضيعها بعض طعام الأطفال ورأت أنه يبصقه، وعند إجراء مزيد من الفحص، لاحظت أنه كان ينزف من الفم بسبب شظية زجاج كانت بداخل الطعام.

- المسامير في ماك اند تشيز:

اكتشفت امرأة من جلوستر بإنجلترا، أن وجبة من ماك اند تشيز مليئة بالكثير من المسامير، وانتهي الأمر بابتلاعها، ولم يتمكن الأطباء من إزالة المسامير.